ترك إرث الاستعمار أثراً دائماً على الكثير من البلدان، فيما برزت اللغات الاستعمارية، بما فيها الفرنسية، كواحدة من أكثر هذه البقايا ديمومةً. في مالي والجزائر، الدولتين اللتين كانتا تحت الحكم الاستعماري الفرنسي. خلال السنوات الأخيرة تنامت حركة فيهما لخفض مكانة اللغة الفرنسية كوسيلة لاستعادة الهوية الثقافية وتأكيد السيادة.

وبينما خفضت مالي في يوليو/تموز الماضي مكانة اللغة الفرنسية، لتصبح "لغة العمل" فقط بعد أن كانت لغة البلاد الرسمية، كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الجزائر اعتمدت، قبل بداية العام الدراسي الحالي منهجاً جديداً لتضييق الخناق على تدريس البرامج المدرسية الفرنسية في المدارس الخاصة الجزائرية.

يستكشف هذا المقال الجهود التي بذلتها مالي والجزائر لتقليل تأثير اللغة الفرنسية ويسلّط الضوء على أهمية هذه الإجراءات في السياق الأوسع للهوية ما بعد الاستعمار.

البداية من مالي

بعد انقلاب مالي الأخير الذي نفّذه ضباط في الجيش في مايو/أيار 2021، وانسحاب القوات الفرنسية من البلاد في عام 2022، سارع المجلس العسكري من مساعيه للتخلص من الإرث الاستعماري الفرنسي ونبذ الثقافة الفرنسية.

وفي أعقاب خروج القوات الفرنسية من مالي، أعلنت المحكمة الدستورية اعتماد نص الدستور الجديد، الذي مُرّر بنسبة تقترب من 97% من أصوات استفتاء يونيو/حزيران الماضي، والذي خفض المشرعون فيه مكانة اللغة الفرنسية، لتصبح "لغة العمل" بعد أن كانت لغة البلاد الرسمية.

وإلى جانب هذه الخطوة الرمزية على طريق السيادة، عبر تخفيض مكانة اللغة الفرنسية وإضفاء الرسمية على اللغات الشعبية، منح الدستور أيضاً صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية الجديد، آسمي غويتا، من أجل فك الارتباط ثقافياً مع باريس، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

يأتي قرار مالي التخلي عن الفرنسية في وقت تتزايد فيه المشاعر المعادية لفرنسا في جميع أنحاء غرب إفريقيا بسبب تدخلها العسكري والسياسي وتاريخها الاستعماري المظلم.

الجزائر: لا للمناهج الفرنسية

وفي نهاية أغسطس/آب، وقبل أسابيع قليلة من بدء العام الدراسي، طلبت السلطات الجزائرية من المدارس الخاصة التوقف عن تدريس المناهج الفرنسية تحت طائلة العقوبات، وفقاً لما نقلته "لوموند".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، التي تسببت بها تصريحات إيمانويل ماكرون عام 2021 بشأن "النظام السياسي" الجزائري. حيث كثف مفتشو التعليم الوطني حينها عمليات التفتيش غير المعلنة في المدارس الخاصة للتأكد من أن المناهج الوطنية تُدرس بشكل جيد.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إنها اطّلعت على مضمون رسالة موجهة إلى أولياء الأمور، أوضح فيها مدير مدرسة جزائرية أن وزارة التربية الوطنية قررت الآن "تطبيق القانون بمعناه الضيق": مطاردة "البرنامج المزدوج"، الذي يتيح للمدارس الخاصة في الجزائر تدريس المنهجين: الوطني والفرنسي، مما يسمح للطلاب بمتابعة المنهجين الجزائري والفرنسي.

وفي الوقت نفسه، بدأت الجزائر بفرض اللغة الإنجليزية داخل المؤسسات العامة بهدف استبدالها بالفرنسية. ومع ذلك، لم تُحظر اللغة الفرنسية في المدارس العامة والخاصة، بل يستمر تدريسها خمس ساعات في الأسبوع ضمن برنامج اللغات الأجنبية، ولكن دون كتاب مدرسي معتمَد.

ماذا عن الدول الإفريقية الأخرى؟

بعد عدوى الانقلابات التي ضربت دول وسط وغرب إفريقيا في السنوات الثلاث الأخيرة، طفت على السطح المشاعر عميقة الجذور المعادية لفرنسا في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ومؤخراً الغابون. وازدادت معها المظاهرات الشعبية الحاشدة التي تطالب بإنهاء الوجود الفرنسي في المنطقة، وبطبيعة الحال التحرر من الثقافة واللغة التي لطالما عدتها باريس قاطرة نفوذها في إفريقيا طوال القرنين الماضيين.

وقد تدهورت العلاقات الفرنسية - الإفريقية بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت العواصم الإفريقية حذرةً على نحو متزايد من باريس. وفي القمة الإفريقية-الفرنسية لعام 2021، بدلاً من الاجتماع مع رؤساء الدول، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطلاب ورجال الأعمال.