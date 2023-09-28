أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الخميس، أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار مع كوسوفو من خلال الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، في العاصمة بلغراد، حسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الصربية.

وعقّب فوتشيتش على الأحداث التي وقعت شمال كوسوفو في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، قائلًا: "صربيا مستعدة لمواصلة الحوار مع كوسوفو من خلال الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن جهود الصرب كانت فعالة في الحفاظ على السلام شماليّ كوسوفو، مشدداً على أهمية وجود المجتمع الدولي في المنطقة.

وفي 24 سبتمبر، قُتل شرطي وأُصيب آخر جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقاً في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شماليّ كوسوفو.

وحينها، اتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلغراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

كانت كوسوفو قد أعلنت، في 2008 بشكل أحادي استقلالها عن صربيا، واعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعدها جزءاً من أراضيها.​​​​​​​​​​​​​