سياسة
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الفرنسي-اللبناني أمين معلوف يفوز بمنصب الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية
فاز الكاتب الفرنسي-اللبناني أمين معلوف بمنصب الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية بعد منافسة مع الكاتب جان كريستوف روفان، وتُعنى الأكاديمية برعاية اللغة الفرنسية وتضم 40 عضواً.
الفرنسي-اللبناني أمين معلوف يفوز بمنصب الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية
أمين معلوف بعد انضمامه إلى الأكاديمية الفرنسية عام 2012 / صورة: AFP
29 سبتمبر 2023

انتُخب الكاتب الفرنسي-اللبناني أمين معلوف، الخميس، أميناً دائماً للأكاديمية الفرنسية، خلفاً لإيلين كارير دانكوس التي تُوفيت في أغسطس/آب الماضي، بعد منافسة مع الكاتب جان كريستوف روفان.

وفاز معلوف بهذا المركز بأغلبية 24 صوتاً مقابل 8 لروفان، حسب عضو في اللجنة الإدارية للأكاديمية الفرنسية.

والأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة التي تُعنى باللغة الفرنسية وتطويرها. ولم يشغل هذا المنصب سوى 32شخصاً منذ سنة 1634.

وكان المنصب شاغراً منذ وفاة إيلين كارير دانكوس، أوائل الشهر الماضي، بعدما شغلته منذ 1999.

وأمين معلوف (74 عاماً) كاتب فرنسي من أصل لبناني، حائز جائزة غونكور عام 1993 عن روايته "صخرة طانيوس"، وكان مرشحاً معلناً منذ فترة. وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المُستلهمة من الشرق، وركّز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات.

ورغم أن الأمينة الدائمة السابقة المتخصصة في الشؤون الروسية لم تسمّ أحداً لخلافتها، كان يُنظر إلى معلوف على أنه المرشح الأوفر حظاً لقيادة الأكاديمية، إذ تحظى شخصيته بالإجماع، نظراً إلى انخراطه القوي في أنشطة المؤسسة التي انضم إليها عام 2011.

وقد تنافس معلوف مع صديقه جان كريستوف روفان (71 عاماً)، الطبيب والدبلوماسي السابق والحائز جائزة غونكور عام 2001، وانضم إلى الأكاديمية عام 2008.

وأبدى جان كريستوف روفان انزعاجاً من الابتعاد عن مظاهر المنافسة الديموقراطية في انتخاب رأس المؤسسة العريقة التي تتباهى بمواكبتها الحداثة. ونقلت مجلة "إم" التابعة لصحيفة "لوموند" الفرنسية اليومية عنه قوله، السبت: "كأننا في كوريا الشمالية".

وحصلت عملية الانتخاب بصورة مغلقة، خلال الجلسة الأولى للأكاديمية بعد العودة من الإجازة.

وقالت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك، وهي أيضاً فرنسية من أصل لبناني، لدى وصولها إلى مقر الأكاديمية بعد الانتخابات "إنه اختيار ممتاز (...) كاتب عظيم، ورجل أخوّة وحوار وتهدئة".

وأكدت أن انتخاب معلوف يحمل "رمزية رائعة لجميع الناطقين بالفرنسية في العالم".

وتضم الأكاديمية 40 مقعداً، يشغل 28 منها رجال و7 تعود لنساء، فيما ثمة 5 مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات.

ووُلد أمين معلوف في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1949، لعائلة عُرفت باهتمامها الأدبي والمعرفي، وعمل معلوف في مجال الصحافة، وغادر لبنان إلى فرنسا بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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