أكد بيان مجلس الأمن القومي التركي عزم أنقرة على مواصلة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمات PKK/KCK-PYD/YPG وداعش، وتنظيم غولن الإرهابي، داخل وخارج حدود تركيا.

وأضاف البيان الصادر عقب انتهاء اجتماع المجلس، مساء الخميس أن أنقرة ستواصل بكل عزم العمليات الناجحة التي تنفذها لمحاربة كل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن ووحدة البلاد داخل الحدود وخارجها.

وشدد البيان على عزم أنقرة تطهير المنطقة من التنظيمات الانفصالية، مذكراً الجهات التي تواصل دعمها لتنظيم PKK/YPG الإرهابي بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومسؤولياتهم كحلفاء.

وتابع: "المقاومة المشروعة التي يبديها الشعب السوري تجاه تنظيم PKK/KCK-PYD/YPG الإرهابي تؤكد أن هذا التنظيم الذي ينهب موارد البلاد ويقتل الأبرياء ويجند الأطفال قسرياً هو أكبر عائق أمام تحقيق الأمن والاستقرار.

العراق

وأكد البيان أن تركيا ستواصل تقديم الدعم للشعب العراقي الصديق والشقيق الذي يواجه تحديات صعبة منذ ما يقرب من نصف قرن، مشيراً إلى أن الحفاظ على السلام في كركوك التي تعد النموذج الأمثل على العيش المشترك في سلام، والقضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق تماماً من مبادئ السياسة التركية تجاه المنطقة.

أذربيجان

وفيما يخص أذربيجان قال البيان: "نذكّر جميع الأطراف وخاصة أرمينيا بأن الطريق إلى السلام الدائم لا يمكن فتحه إلا من خلال تحقيق وحدة أراضي أذربيجان غير المشروطة"، مشيراً إلى أن أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار الدائمين في منطقة جنوب القوقاز.

جمهورية شمال قبرص التركية

وأشار البيان إلى أن أنشطة قوات حفظ السلام في جمهورية شمال قبرص التركية والمواقف المزدوجة المعايير التي تتخذها إزاء الاحتياجات الإنسانية لأتراك قبرص، لا تتوافق مع مبادئ الحياد، مؤكداً أنه يجب وضع أنشطة قوات حفظ السلام في جمهورية شمال قبرص التركية على أساس قانوني عبر اتفاق مكتوب مع السلطات.