سقط العديد من القتلى والجرحى الخميس في الخرطوم إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات.

وأكد الشهود أن "القذائف دمّرت ثلاث حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع بشمال أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.

ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة ولكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصاً.

ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلاً على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولايات المتحدة في وقف القتال.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي كرتي لاتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق وقف النار.

كما صنّفت واشنطن عقوبات على شركة GSK ADVANCE لتكنولوجيا المعلومات والأمن، ومقرها في السودان، على خلفية اتهام قوات الدعم السريع باستخدامها للحصول على معدات عسكرية، منها طائرات مسيّرة روسية الصنع.

ورفضت الحركة الاسلامية في السودان في بيان لها، أن تكون لها علاقة بإشعال الحرب، وقال البيان إن الحركة "براء من هذا الاتهام".

واعتبرت أن القرار الأمريكي هو "قلادة على صدر" أمينها العام، وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع في السودان.