سياسة
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إغلاق الضفة ومعابر قطاع غزة بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بـ"عيد العرش"
أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عيد العرش اليهودي لمدة يومين بدءاً من ليلة الخميس-الجمعة.
إغلاق الضفة ومعابر قطاع غزة بالتزامن مع احتفالات إسرائيل بـ"عيد العرش"
جندي إسرائيلي عند حاجز بالضفة الغربية في 22 أغسطس/آب 2023 / صورة: Reuters
28 سبتمبر 2023

أعلنت إسرائيل، الخميس فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية ليومين، بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري وحتى بداية المقبل، تزامناً مع بدء "عيد العرش" اليهودي.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية غسان عليان، في بيان مقتضب: "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيُفرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، كما ستُغلق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد العرش".

وأكد البيان: "سيُفرض الإغلاق بدءاً من منتصف ليلة الخميس-الجمعة 29 سبتمبر/أيلول، وسيجري رفعه منتصف ليل السبت-الأحد 30 سبتمبر/أيلول، بناء على تقييم الوضع الأمني".

وأردف بيان المنسق الإسرائيلي: "خلال ساعات الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

ويبدأ "عيد العرش" -آخر أعياد الإسرائيليين الثلاثة (عيد الفصح، عيد الأسابيع، عيد العرش) -في 29 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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