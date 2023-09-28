سياسة
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الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضُوا أو فُقدوا في البحر المتوسط عام 2023
أكدت المفوضية السامية بالأمم المتحدة وفاة وفقدان أكثر من 2500 شخص في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري.
الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضُوا أو فُقدوا في البحر المتوسط عام 2023
الأمم المتحدة: أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2023 / صورة أرشيفية: Reuters
28 سبتمبر 2023

أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس.، وفاة وفقدان أكثر من 2500 مهاجر، في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام.

وأكدت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا، أنه "حتى 24 سبتمبر/أيلول، جرى إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022".

وشدّدت على أن "أرواحاً تُزهق أيضاً على الأرض بعيداً عن أنظار الرأي العام".

وأوضحت أن "الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم".

ولفتت إلى أن "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".

وكشفت عن وصول 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا، من بينهم 130 ألفاً إلى إيطاليا، "بزيادة مقدارها 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022"، خلال الفترة بين مطلع العام و24 سبتمبر/أيلول 2023.

وبيّنت أن أكثر من 102 ألف مهاجر حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس، و45 ألفاً من ليبيا، بينما أُنقذ 31 ألف شخص في البحر أو جرى اعتراضهم وإنزالهم في تونس، و10600 في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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