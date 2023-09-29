أشار مسؤولون محليون إلى مقتل ثلاث نساء في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وشخصين في منطقة دونيتسك بالشرق إثر قصف روسي الخميس.

وقال المسؤولون إن النساء الثلاث قُتلن في أحد شوارع خيرسون، وهي بلدة تركتها القوات الروسية أواخر العام الماضي وتتعرض للقصف الروسي دوريّاً.

كما أفاد مدّعون بمنطقة دونيتسك في الشرق بأن شخصين لقيا حتفهما عندما قصفت القوات الروسية كراسنوهوريفكا غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا وقرب بلدة مارينكا المتنازَع عليها منذ فترة طويلة.

وقال ممثلو الادعاء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كوستيانتينيفكا غربي بلدة باخموت التي تسيطر عليها روسيا منذ مايو/أيار، عندما شنّت القوات الروسية غارتين جويتين خلال ساعة.

على جانب آخر نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وواحدة فوق منطقة كالوجا خلال الليل.

استهداف محطة كهرباء روسية

في سياق آخر ألقت مُسيَّرة أوكرانية الجمعة متفجرات على محطة توزيع كهرباء في بلدة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية، ما أدَّى إلى انقطاع التيار عن مستشفى، حسب حاكم منطقة كورسك.

وألقت مسيرة أوكرانية في بلايا، على بعد أقل من 25 كيلومتراً من الحدود، "عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء"، حسبما قال الحاكم رومان ستاروفويت عبر تليغرام.

وأوضح حاكم كورسك: "اندلعت النيران في أحد المحولات، وحُرمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. توجهت فرق الاغاثة إلى المكان". وأضاف أن التيار "سيعاد في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام، أنها دمرت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغورود المجاورة.

وأوضحت الوزارة أن المسيرة الأولى دُمّرَت قرابة الساعة 17,00 (14,00ت.غ) الخميس، والثانية بعد أربع ساعات من ذلك.

وأوضحت الوزارة: "دمّرَت الدفاعات الجوية المسيّرة الأوكرانية فوق منطقة بلغورود".

وتقع منطقتا بلغورود وكورسك عند حدود شرق أوكرانيا.

ومنذ باشرت أوكرانيا هجومها المضاد في مطلع يونيو/حزيران، تعرضت روسيا لموجة هجمات بمسيّرات ألحقت أضراراً بأبنية حتى في موسكو، فيما تقلّل السلطات الروسية أهمية هذه الهجمات.