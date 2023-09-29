سياسة
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مالطا.. قادة 9 دول متوسطية-أوروبية يجتمعون لبحث ملف الهجرة
يجتمع قادة 9 دول متوسطية-أوروبية في مالطا مع تفاقم أزمة الهجرة في المتوسط، في وقت أحرز فيه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تقدماً بشأن قواعد جديدة تتعلق بسبل تعامل التكتل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
مالطا.. قادة 9 دول متوسطية-أوروبية يجتمعون لبحث ملف الهجرة
تأتي القمة مع تفاقم أزمة الهجرة في المتوسط - أرشيفية / Others
29 سبتمبر 2023

يجتمع في جزيرة مالطا اليوم الجمعة، قادة 9 دول أوروبية تطل على البحر المتوسط لإجراء محادثات من المقرر أن تركز على الهجرة غير النظامية.

ومن القادة المجتمعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي اصطدمت حكومتها اليمينية المتشددة مع كل من فرنسا وألمانيا في وقت تضغط فيه على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتقاسم العبء.

تأتي القمة عقب إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فُقدوا في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022.

كما تأتي في وقت أحرز فيه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أخيراً تقدّماً الخميس بشأن قواعد جديدة تتعلق بسبل تعامل الكتلة مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

ويوجد دافع جديد للتوصل إلى اتفاق بعد ارتفاع حادّ في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في وقت سابق هذا الشهر، حيث تجاوز عدد الوافدين هذا العام 133 ألف شخص.

كان ماكرون وميلوني سعيا لتخفيف التوترات في الأيام الأخيرة واجتمعا الثلاثاء في روما على هامش الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو.

وقال مصدر رئاسي فرنسي: "بين فرنسا وإيطاليا رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة".

وذكر المصدر أن باريس تأمل في أن تقدم قمة "ميد 9" الجمعة "رسالة واضحة" مفادها أن الهجرة تتطلب استجابة على المستوى الأوروبي.

ويستعدّ الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.

ويريد كل من ميلوني وماكرون أيضاً تجنُّب انطلاق القوارب من شمال إفريقيا، من خلال العمل بشكل أوثق مع تونس، على الرغم من التساؤلات حول معايير حقوق الإنسان في هذا البلد وتعامله مع المهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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