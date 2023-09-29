رفضت المحكمة الانتخابية البرازيلية العليا الخميس طلباً من جايير بولسونارو، وثبّتت قرار عدم أهلية الرئيس اليميني المتطرف السابق للترشح ثماني سنوات "للتعسف باستخدام السلطة".

وأكّد القضاة السبعة قرار المحكمة السابق الصادر في 30 يونيو/حزيران بحرمان بولسونارو الترشح للانتخابات الرئاسية في 2026 "للتعسف في استخدام السلطة" و"سوء استخدام وسائل التواصل".

كان أمام القضاة مهلة حتى أمس الخميس للكشف عن قرارهم على موقع المحكمة الإلكتروني.

ووصف رئيس البلاد السابق بين 2019 و2022 الحكم بأنه "طعنة في الظهر"، وأعلن استئنافه أمام المحكمة الفيدرالية العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وصدر القرار بحقّ بولسونارو بسبب انتقاده صناديق الاقتراع الإلكترونية بلا دليل، قبل ثلاثة أشهر من انتخابات فاز بها منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وخلال اجتماع في برازيليا مع سفراء في 18 يوليو/تموز 2022 نشر معلومات مضللة حول التصويت الإلكتروني، وألمح إلى احتمال تدخُّل الجيش في حال حصول ثغرات في هذا النظام.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في 15 قضية أخرى بشأن بولسونارو الذي تطاله خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن.