طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان الجمعة إن بوتين قال متوجهاً إلى أندريه تروشيف: "خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على تنفيذ مهمات قتالية مختلفة في منطقة (العملية العسكرية الخاصة)" في أوكرانيا.

ورأى فلاديمير بوتين أنّ تروشيف، الملقب بـ"سيدوي" (الأشيب بالروسية)، الذي كان مقرّباً جدّاً من بريغوجين في مجموعة فاغنر، يتمتّع بالخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهمة، بعد ثلاثة أشهر على التمرّد الفاشل الذي قاده بريغوجين.

وتروشيف كولونيل متقاعد، غالباً ما يوصف بكونه أحد مؤسسي فاغنر، ويخضع لعقوبات أوروبية "لمشاركته مباشرةً في عمليات المجموعة العسكرية (...) في سوريا"، وفقاً لوثيقة للاتحاد الأوروبي صادرة في نهاية عام 2021.

وقال الرئيس الروسي للكولونيل السابق: "أنت تعرف المسائل الواجب حلها مسبقاً حتى تُنفَّذ الأعمال القتالية بأفضل طريقة وبأكبر قدر ممكن من النجاح".

كذلك، أشاد الرئيس الروسي بكون تروشيف "يحافظ على علاقات (جيدة) مع رفاق السلاح".

ويُظهر طلب فلاديمير بوتين، الذي جرى بحضور نائب وزير الدفاع يونس بك إيفكوروف، الاتجاه المتنامي لإدماج قدامى محاربي فاغنر في الجيش الروسي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد لحظات قليلة لوكالة أنباء ريا نوفوستي أنّ تروشيف "يعمل في وزارة الدفاع".

وفي نهاية يونيو/حزيران، وفي أعقاب تمرُّد فاغنر الوجيز، ترك الكرملين ثلاثة خيارات لمقاتلي المجموعة المسلحة: الانضمام إلى صفوف الجيش الروسي، أو العودة إلى الحياة المدنية، أو الذهاب إلى المنفى في بيلاروس، حليفة موسكو في حربها على أوكرانيا.

لكن شكّل مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين في نهاية أغسطس/آب بحادثة تحطم طائرته خلال رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ مع كثير من عناصر حرسه الشخصي، نهاية مجموعة فاغنر في شكلها المعروف حتى تلك الفترة.