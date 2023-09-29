قُتل 54 شخصاً وأصيب عشرات، إثر تفجيرين انتحاريَّين منفصلين بإقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيين.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن التفجير الانتحاري الأول وقع في منطقة ماستونغ بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ونقل المراسل عن وزير إعلام الإقليم جان أشاكزي أن "الهجوم الانتحاري استهدف تجمعاً للاحتفال بالمولد النبوي وأن الهجوم يهدف إلى إثارة النعرات والعداوات الطائفية والدينية".

وحسب الشرطة، وقع الانفجار قرب مسجد بمنطقة ماستونغ في بلوشستان، فيما كان المواطنون يجتمعون لإحياء ذكرى المولد النبوي بالقرب من المسجد، بلا مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الداخلية سارفراز بوجتي إن عمليات الإنقاذ والإغاثة جارية بعد "العمل الشنيع"، مضيفاً: "نحن ملتزمون سياسةَ عدم التسامح مطلقاً مع الإرهابيين".

من جانبه، أدان الرئيس عارف علوي الهجوم وطلب من السلطات تقديم كل مساعدة ممكنة للجرحى وأسر الضحايا.

وقال جاويد ليهري، وهو ضابط كبير في الشرطة المحلية: "يبدو أنه هجوم انتحاري"، مضيفاً أن الانتحاري فجّر نفسه قرب سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري.

انفجار ثانٍ وقتيلان

وفي حادثة منفصلة قال بلال فايزي، متحدث فرقة الإنقاذ 1122، إن انفجاراً ثانياً وقع داخل مسجد بمنطقة هانغو في إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب).

وأضاف فايزي أن شخصين على الأقلّ قُتلا، وأصيب 6 آخرون في التفجير، بلا مزيد من التفاصيل.

وشهد إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي في الماضي كثيراً من الهجمات التي شنّها متشددون إسلاميون وانفصاليون.