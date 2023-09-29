سياسة
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نقل 4 من مصابي حريق العراق للعلاج في تركيا
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعليماته بنقل 4 من مصابي حريق قاعة الأفراح في نينوي إلى تركيا مع مرافقيهم لتلقي العلاج.
نقل 4 من مصابي حريق العراق للعلاج في تركيا
حريق قاعة أفراح بمحافظة نينوي العراقية / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

أرسلت السلطات العراقية 4 أشخاص من المصابين جراء الحريق الذي في قاعة أفراح بمحافظة نينوى، إلى تركيا للعلاج.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية الخميس: "بناء على تعليمات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نُقل 4 مصابين في الحريق المأساوي بمنطقة الحمدانية إلى تركيا للعلاج مع مرافقيهم".

وأشار البيان إلى أن المصابين يرافقهم فريق طبي من 10 أشخاص، طبيبين وممرضين ومختصين في الإسعافات الأولية.

وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 94 شخصاً وإصابة نحو 150 آخرين جراء الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بمدينة نينوى، وسط تضامن دولي مع الضحايا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عقب الحادثة، الحداد 3 أيام على ضحايا الحادثة في جميع أنحاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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