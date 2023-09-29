يتّهم الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل، الرئيس الديمقراطي جو بايدن بأنّه وفّر حماية لابنه هانتر لإجراء صفقات خارجية في الصين وأوكرانيا، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما في الفترة الممتدّة ما بين 2009 و2017.

على خلفية ذلك، أمر رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي بفتح تحقيق رسميّ لعزل الرئيس الديمقراطي، محقّقاً مطلب الرئيس السابق دونالد ترمب وداعميه من اليمين في الكونغرس منذ شهور.

يأتي هذا رغم أنّه لا توجد أي أدلّة قويّة ضدّ بايدن، ذلك أنّ التحقيقات التي أجراها الجمهوريون على مدى أشهر "لم تكشف عن أي دليل دامغ على سوء سلوك بايدن"، وفقاً للبيت الأبيض.

شروط عزل الرئيس

يمنح الدستور الأمريكي لمجلس النواب مسؤولية وسلطة متابعة الرئيس أو نائب الرئيس وغيرهم من الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة في حالة الاشتباه بأنّهم أقدموا على الجرائم الكبرى والجنح وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور. ويتطلب الأمر جمع أدلّة موجبة لعزل الرئيس، وطرح ومناقشة الاتهامات لإقالته.

لا يحتاج الأمر إلّا إلى أغلبية بسيطة داخل مجلس النواب، وإنْ تحققت، يعقد مجلس الشيوخ محاكمة العزل. أما إذا كان الرئيس هو موضوع العزل، يتولى رئيس المحكمة العليا الأمريكية رئاسة جلسات المحاكمة، وتحتاج الإدانة إلى أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وفي حال إثبات إدانة الرئيس في محكمة مجلس الشيوخ، يُعزل من منصبه، وقد لا يتمكن أبداً من شغل مناصب منتخبة مرة أخرى وفقاً للدستور الأمريكي.

لمَ يودّ الجمهوريون عزل بايدن؟

ويبدو أنّ الجمهوريين يريدون توجيه سهامهم إلى مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنّ اتهامات ضعيفة كهذه لن تقود إلى عزل الرئيس، لكنها قد تجعل بعض الناخبين، خصوصاً المترددين منهم، يفكرون في عدم التصويت لبايدن، كما يقول الصحفي المختص في الشأن الأمريكي شعبان عبود.

ويضيف لـTRT عربي: "قد لاحظنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كيف كانت النتائج متقاربة جداً، حُسمت النتائج بفضل الفئة المتردّدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهذه الفئة يتطلع إليها الحزبان والقائمون على الحملات الانتخابية".

بدوره يرى الباحث في الشؤون الأمريكية إدموند غريب، أنّ "التحرك الجمهوري الآن بمثابة سلاح لإضعاف الديمقراطيين والرد على التهم التي يوجهونها للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، الذي يُحاكَم في قضايا متعلقة بالفساد وتهديد الأمن القومي ومحاولة تغييره نتائج الانتخابات".

ويبيّن غريب لـTRT عربي، أنّ "اتهام بايدن بالفساد وحماية ابنه، هي أسلحة قد تساعد الجمهوريين على تحقيق أهدافهم، لا سيّما أنّ هناك بعض المعلومات تقول إنّ جزءاً من الأموال التي حصل عليها هانتر بايدن تذهب إلى العائلة وإلى والده".

ويلفت إلى أنّ "هناك صراعاً دائماً قائماً بين الجمهوريّين والديمقراطيّين على السلطة والنفوذ، كما أنّ هناك رؤى متباينة وخلافات جوهرية حول مواضيع عدّة، كالهجرة غير النظامية والجريمة والتضخم المالي، ويعدّها الجمهوريون ناتجة عن سياسات الرئيس بايدن وإدارته".

فيما يوجّه الديمقراطيون -وفق غريب- الاتهامات ذاتها إلى ترمب، وهذا ما يدفع بعض الأطراف إلى محاربة بعض. ومن هنا تأتي محاولة الديمقراطيين الدائمة للبقاء في السلطة وحماية بايدن وإضعاف ترمب الذي لا يزال المرشح الجمهوري الذي يحظى بأكبر قسط من الدعم.

سلاح الفساد

ويشير الأستاذ في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن، رضوان زيادة، إلى أنّ "قضايا الفساد باتت إحدى الوسائل التي يُلجأ إليها دائماً في المشهد السياسي الأمريكي".

ويضيف زيادة لـTRT عربي، أنّ "الجمهوريين يعاقبون الديمقراطيين بالطريقة نفسها التي عُومل بها ترمب، الذي تعرّض لمحاكمة العزل مرتين".

من جانبه، يرى شعبان عبود أنّه لا يمكن التعميم والحديث عن أنّ "قضايا الفساد" الموجهة ضدّ ساكن البيت الأبيض "باتت سلاحاً لمجرد اتهامات طالت نجل الرئيس الأمريكي".

ويردف الصحفي المختص في الشأن الأمريكي بأنّ "حالة بايدن حالة منفردة ومعزولة، والتحقيقات التي أجراها الجمهوريون على مدى أشهر لم تقدِّم أي دليل ملموس على سوء سلوك بايدن أو تورطه في أي صفقات مالية غير مشروعة، أما ابن الرئيس فليس البيت الأبيض".

هل تنجح محاولات عزل بايدن؟

لا توجد مؤشرات تفيد بإمكانيّة نجاح محاولة الجمهوريين عزل بايدن، وفي حال نجاح التصويت في مجلس النواب الذي يترأسه كيفين مكارثي، سيفشل غالباً، عند وصوله لمجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية طفيفة، علماً بأنّ قرار العزل يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء "الشيوخ".

وتعليقاً على توجه الحزب الجمهوري، يقول غابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترمب، إنّ "رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، خفَّضت سقف المعايير، عندما قرّرت عزل الرئيس السابق دونالد ترمب مرّتين بتهم لا تؤدي للعزل".

ويضيف صوما لـTRT عربي: "في ذلك الوقت، أدركنا في الحزب الجمهوري أنّ هذا الاتجاه سوف يؤدي في المستقبل إلى محاولة عزل الرئيس الديمقراطي. الرئيس بايدن متهم بأنّه وابنه حصلا على أموال من دول أجنبية عندما كان نائب الرئيس أوباما، وإذا ثبت ذلك، فهذا يعني بأنّ مجلس النواب سوف يقرّر عزله".

لكنَّ الباحث في جامعة جورج واشنطن رضوان زيادة، يؤكد أنّ "محاولة العزل لن تنجح، فإذا مرّ المشروع في مجلس النواب قد يفشل في مجلس الشيوخ، فمسألة العزل سياسيّة بحتة مرتبطة بمن يسيطر على مجلس النواب ومن يسيطر على مجلس الشيوخ".

ويتفق شعبان عبود مع هذا الطرح مستبعداً نجاح مسار عملية العزل، وذلك بسبب "غياب الأدلة الدامغة التي تثبت تورط الرئيس بايدن، كما أنّ عملية عزل الرئيس ليست أمراً بسيطاً، وإجراءاتها معقدة".

ويبيّن عبود أنّ الولايات المتحدة "شهدت محاولات سابقة لعزل الرئيس بيل كلينتون على خلفية علاقته بالموظفة مونيكا لوينسكي، لكن لم تنجح تلك المحاولات لعزله، رغم اعترافه بالعلاقة معها".

ويشير إلى أنّه كانت هناك محاولة ثانية لعزل دونالد ترمب لكنّها لم تنجح أيضاً، والسبب "أنّ المؤسسات الأمريكية حريصة كل الحرص على الحفاظ على عدم الإساءة لمقام الرئاسة؛ بسبب رمزيته الكبيرة".

بين التأييد والرفض

منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، واجه ثلاثة رؤساء أمريكيين محاولات العزل، لكنّ الكونغرس الأمريكي لم يصادق عليها وانتهت بالفشل، وإلى الآن لا يمكن قياس مدى تأثّر شعبية بايدن في الانتخابات الرئاسية العام القادم 2024.

وقد كشف استطلاع للرأي أجرته "سي إن إن" (CNN)، أواخر أغسطس/آب الماضي، عن أنّ 61% من الأمريكيين يعتقدون أنّ بايدن متورّط إلى حدّ ما في تعاملات ابنه التجارية، غير أنّ 42% من المستجوبين فقط، قالوا إنّه "تصرَّفَ على نحو غير قانوني".

وحسب الاستطلاع نفسه، لا تعتقد غالبية المستقلين (61%) أنّ الرئيس بايدن فعل شيئاً غير قانوني، رغم أنّ 64% لا يستحسنون عمله رئيساً للبلاد.

بينما كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أواخر أغسطس/آب، أنّ 52% من الأمريكيين لا يؤيدون إجراءات عزل بايدن.

وأظهر استطلاع أنجزته شركة الاستطلاعات "يوغوف YouGov"، ونُشر في سبتمبر/أيلول الحالي، أنّ تحقيق العزل الذي يقوده الجمهوريون في حق الرئيس بايدن يحظى بدعم أقل من الأمريكيين مجملاً، رغم أنّ الموافقة عليه أكبر من رفضه، بما في ذلك 15% من الديمقراطيين و84% من الجمهوريين، لكنّ الأمريكيين الذين يرون أنّ قرار التحقيق "بسبب دوافع سياسية" يشكّلون 35%.

ويُجمع الخبراء على أنّ المطالبات بعزل بايدن هي محاولة للتأثير عليه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وإظهار "تسوية في قضايا الفساد" مع الرئيس السابق ترمب، إلا أنّ استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ الرئيسَين ليست لهما الصورة نفسها لدى الرأي العام، إذ يرى غالبية الأمريكيين أنّ ترمب ارتكب جرائم عدّة تستحق الإدانة، والأمر لا يمكن تطبيقه على بايدن.