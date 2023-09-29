سياسة
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أردوغان: نهدف لرفع حجم صادرات صناعاتنا الدفاعية الوطنية إلى 6 مليارات دولار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في كلمة خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" بمدينة إزمير، إن بلاده تهدف لرفع صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار.
أردوغان: نهدف لرفع حجم صادرات صناعاتنا الدفاعية الوطنية إلى 6 مليارات دولار
أردوغان من النسخة الثالثة لمهرجان "تكنوفيست" في مطار "سيجلي - إزمير" / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تهدف لرفع صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير (غرب) الذي يستمر حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف الرئيس أردوغان: "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعاً مهماً في الصناعات الدفاعية".

ولفت إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيّرة "قزل إلما" محلية الصنع بشكل سريع.

ونوه إلى أن "قزل إلما" ستُحدث تأثيراً مضاعفاً في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقاً جديدة في هذا المجال مع دخولها مخزون الجيش.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "أكثر من 380 ألف شخص زاروا المهرجان في إزمير حتى الآن"، داعياً "الجميع للمتابعة من قرب (في المهرجان) للطائرات والمسيَّرات التي أنتجناها محلّياً".

وأردف: "مهرجان (تكنوفيست) أصبح علامة عالمية بارزة في مجال التكنولوجيا والطيران، وتركيا تعمل على بناء قاعدة حديثة وقوية لصناعاتها الدفاعية".

وسيتضمن الحدث الذي يستمر 5 أيام مسابقات وعروضاً جوية ومعارض وورش عمل.

ويجري تنظيم هذا الحدث من مؤسسة فريق التكنولوجيا التركي (T3) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشكل مشترك منذ عام 2018، بالتعاون مع عشرات الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة والجامعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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