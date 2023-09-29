سياسة
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الناتو ينشر قوات إضافية شمالي كوسوفو
قال حلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة إنه "وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن" في كوسوفو. بينما قال أمين عام الحلف إن الحلفاء اجتمعوا اليوم وأبدوا قلقهم إزاء الأوضاع، مؤكداً اضطلاع الحلف بضمان بيئة آمنة وتنقّل حرّ للجميع.
الناتو ينشر قوات إضافية شمالي كوسوفو
الناتو ينشر قوات إضافية شمالي كوسوفو / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

قال حلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة إنه "وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن" في كوسوفو، من دون أن يحدد بعد قوام القوة الإضافية أو من أي الدول ستأتي.

ونشر ينس ستولتنبرغ أمين عام الحلف على حسابه في منصة "إكس" منشوراً أشار فيه إلى اجتماع الحلفاء اليوم وقلقهم العميق إزاء تطورات الأحداث شمالي كوسوفو مؤكداً اضطلاع الحلف بضمان بيئة آمنة وتنقّل حرّ للجميع.

وحولت معركة بين الشرطة وصرب مسلحين يتحصنون بأحد الأديرة قريةً هادئةً في شمال كوسوفو إلى منطقة حرب في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتتهم كوسوفو صربيا بتسليح ودعم المقاتلين الصرب.

وبعد انتفاضة مسلحة وتدخّل حلف شمال الأطلسي في 1999، أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008. ولا تعترف صربيا بهذا الاستقلال، وتتهم كوسوفو بإثارة أعمال العنف عبر إساءة معاملة السكان الصرب.

وأعلنت بلغراد والجماعة السياسية الصربية الرئيسية في كوسوفو الحداد على الصرب الذين لقوا حتفهم في المعركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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