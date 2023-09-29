سياسة
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تركيا تدين سماح السويد بتنظيم فاعلية مسيئة للرئيس أردوغان في استوكهولم
أدانت أنقرة سماح السلطات السويدية مجدداً بتنظيم فاعلية تستهدف الرئيس أردوغان مطالبة استوكهولم بالتوقف عن السماح بتنظيم هذه الفاعليات المستمرة على أراضيها بشكل ممنهج، بحسب بيان للخارجية التركية.
تركيا تدين سماح السويد بتنظيم فاعلية مسيئة للرئيس أردوغان في استوكهولم
الخارجية التركية / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بتنظيم فاعلية مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان بالقرب من سفارة أنقرة في استوكهولم.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم الجمعة: " ندين بأشد العبارات سماح السويد بتنظيم فاعلية دنيئة تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بالقرب من سفارتنا في استوكهولم."

وشدّد البيان على أن المجتمع التركي ينتظر من السويد أن تضع حداً لهذه الفاعليات المسيئة المستمرة بشكل ممنهج على أراضيها، التي تستهدف المسؤولين الأتراك، كما ينتظر أن توقف استوكهولم الأنشطة الدعائية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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