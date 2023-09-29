أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بتنظيم فاعلية مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان بالقرب من سفارة أنقرة في استوكهولم.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية اليوم الجمعة: " ندين بأشد العبارات سماح السويد بتنظيم فاعلية دنيئة تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بالقرب من سفارتنا في استوكهولم."

وشدّد البيان على أن المجتمع التركي ينتظر من السويد أن تضع حداً لهذه الفاعليات المسيئة المستمرة بشكل ممنهج على أراضيها، التي تستهدف المسؤولين الأتراك، كما ينتظر أن توقف استوكهولم الأنشطة الدعائية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على أراضيها.