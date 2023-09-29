سياسة
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"دوريات مشتركة".. اتفاق بين ألمانيا وبولندا وتشيكيا للحدّ من الهجرة
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن اتفاق جديد مع دول الجوار للحدّ من الهجرة غير النظامية، يتضمن تسيير دوريات مشتركة لكشف ومنع دخول الأشخاص غير المصرّح لهم.
"دوريات مشتركة".. اتفاق بين ألمانيا وبولندا وتشيكيا للحدّ من الهجرة
"دوريات مشتركة".. اتفاق بين ألمانيا وبولندا وتشيكيا للحدّ من الهجرة / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الجمعة، أن الشرطة الألمانية ستسيّر دوريات حدودية مشتركة مع بولندا وتشيكيا لمكافحة تهريب البشر في إطار الهجرة غير النظامية.

وذكرت فيزر في بيان: "أنا ممتنة للغاية للتعاون الوثيق مع جارتينا بولندا وجمهورية تشيكيا"، مضيفةً أنه "ستُسيَّر الدوريات المشتركة في الأراضي البولندية والتشيكية لكشف ومنع دخول الأشخاص غير المصرّح لهم".

وأوضحت: "نريد معاً تفكيك أنشطة عصابات التهريب التي تحقق أرباحاً هائلة من مآسي الناس، وتهرّبهم عبر الحدود بطريقة تهدّد حياتهم".

وكشفت فيزر أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ألمانيا بشأن المنطقة الحدودية ستُنسّق بشكل وثيق مع البلدين الجارين.

وأضافت: "نود منع تهريب البشر عبر ضوابط مرنة ومتنقلة في مواقع متغيرة، مع التأكّد من أن عمليات التفتيش سيكون لها تأثير ضئيل في الأشخاص والركاب والتجارة".

وتواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً متزايدة لمعالجة قضية الهجرة، مع زيادة عدد المهاجرين غير المصرّح لهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الذين وصل العديد منهم عبر بولندا أو تشيكيا.

وتقدم نحو 205 آلاف مهاجر بطلب اللجوء في ألمانيا، بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2023، معظمهم سوريون وأفغان، ما يمثّل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وتشكو السلطات المحلية في المدن الألمانية من أنها تواجه أزمة في توفير السكن والدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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