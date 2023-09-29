أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني الجمعة، إصابة ضابطين و23 من عناصرها جراء أعمال شغب وقعت الخميس لدى تظاهر لبنانيين من أصول أرمنية أمام سفارة أذربيجان في بيروت.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في بيان "حرصها على احترام حريّة التّعبير، شرط ألّا تشكل اعتداء على حريّة الآخرين أو تعدياً على الأملاك العامة أو الخاصة" .

وأوضحت أن "المادة الأولى من القانون رقم 17_لتنظيم قوى الأمن الداخلي أناطت بهذه المؤسسة حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وهي تهيب بالمواطنين احترام القانون والتحلي بروح المسؤولية".

وأشار البيان إلى أن ذلك "يأتي بعد أن وقعت أعمال شغب أمام سفارة أذربيجان في بيروت، الخميس، إذ تجمّع قرابة 1500 شخص، من ضمنهم سياسيون ورجال دين، للتعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية" في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وكشف عن أنه "تخلل التظاهرة أعمال الشغب ورمي مفرقعات نارية وحجارة وعصي وعبوات زجاجية، وأخرى تحتوي على مواد ملونة على عناصر قوى الأمن الداخلي".

وأكد أنه "بعد تزايد وتيرة أعمال الشغب من المتظاهرين حصل احتكاك مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السفارة، لتعود الأمور إلى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع".

وكان مئات اللبنانيين من أصول أرمنية، احتشدوا الخميس أمام سفارة أذربيجان في بيروت، وهاجموا قوات الأمن ومكافحة الشغب التي جرى توجيهها لحراسة السفارة بقنابل مولوتوف وألعاب نارية وحجارة وعصي.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري أطلقت أذربيجان عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.