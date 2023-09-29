حذرت الصين الجمعة من أن الحظر الأمريكي على الاستثمار في شركاتها سيعرّض أمن واستقرار سلاسل الصناعة العالمية للخطر.

وحث المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية الصينية واشنطن في بيان، على احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة.

وقال المجلس الصيني إن الخطوة الأمريكية "ستعرّض التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين للخطر".

وفي أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً للحد من بعض الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية العاملة في مجال أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيات المعلومات الكمية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقل البيان عن متحدث (لم يذكر اسمه) باسم المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، قوله: "أدى حظر الاستثمار إلى تشويش وتوسيع نطاق المجالات والمنتجات المعنية بالقيود، ونفذ رقابة عشوائية على الاستثمارات للأغراض المدنية والعسكرية معاً".

وأضاف المتحدث أن الخطوة الأمريكية "ستزيد المخاطر والتكاليف، وتخلق حالة من عدم اليقين، وتضر بسلسلة الصناعة الحالية التي تعتمد بشكل كبير على التعاون والتقاسم العالمي للعمل".

ويأتي البيان بالتزامن مع موعد انتهاء فترة الـ45 يوماً للتعليق العام على القواعد المقابلة، الجمعة، وفق شبكة CGTN الصينية.