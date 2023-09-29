سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين تحذّر من خطر الحظر الأمريكي على سلاسل الصناعة العالمية
حثّ المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية الصينية واشنطن في بيان على احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، بينما حذرت الصين من تعريض الحظر الأمريكي على الاستثمار في شركاتها أمن واستقرار سلاسل الصناعة العالمية للخطر.
الصين تحذّر من خطر الحظر الأمريكي على سلاسل الصناعة العالمية
الصين تحذر من تعريض الحظر الأمريكي على استثماراتها السلاسل العالمية للخطر / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

حذرت الصين الجمعة من أن الحظر الأمريكي على الاستثمار في شركاتها سيعرّض أمن واستقرار سلاسل الصناعة العالمية للخطر.

وحث المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وغرفة التجارة الدولية الصينية واشنطن في بيان، على احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة.

وقال المجلس الصيني إن الخطوة الأمريكية "ستعرّض التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين للخطر".

وفي أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً للحد من بعض الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية العاملة في مجال أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيات المعلومات الكمية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقل البيان عن متحدث (لم يذكر اسمه) باسم المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، قوله: "أدى حظر الاستثمار إلى تشويش وتوسيع نطاق المجالات والمنتجات المعنية بالقيود، ونفذ رقابة عشوائية على الاستثمارات للأغراض المدنية والعسكرية معاً".

وأضاف المتحدث أن الخطوة الأمريكية "ستزيد المخاطر والتكاليف، وتخلق حالة من عدم اليقين، وتضر بسلسلة الصناعة الحالية التي تعتمد بشكل كبير على التعاون والتقاسم العالمي للعمل".

ويأتي البيان بالتزامن مع موعد انتهاء فترة الـ45 يوماً للتعليق العام على القواعد المقابلة، الجمعة، وفق شبكة CGTN الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us