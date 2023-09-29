قال مالك منصة "إكس" وشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، إنه يتطلع للمشاركة شخصياً في مهرجان تكنوفيست العام المقبل، وبحث المزيد من فرص الاستثمار في تركيا.

ونشر ماسك على حسابه بمنصة "إكس"، الجمعة، عن مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وأضاف إلى منشوره مقطعاً مصوراً، فيه مشاهد من "تكنوفيست"، وهنأ جميع الفرق المشاركة في المسابقات المقامة ضمن المهرجان.

وعبّر ماسك عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء الدعوة التي وجهها إليه، وقال: "أتطلع إلى حضور مهرجان تكنوفيست شخصياً العام المقبل وبحث المزيد من فرص الاستثمار في تركيا".

كان الرئيس أردوغان، استقبل الأسبوع الماضي، في البيت التركي بمدينة نيويورك، ماسك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية بشأن اللقاء، أن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها أنقرة في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ودعاه لحضور "تكنوفيست".

وأشار أردوغان إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة "سبيس إكس" في الخطوات المزمع اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.​​​​​​​