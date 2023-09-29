أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، حالة الطوارئ لاتخاذ إجراءات أوسع مع تزايد شدة الأمطار المتواصلة بغزارة منذ عدة أيام.

جاء ذلك على لسان حاكمة نيويورك كاثي هوكول، أشارت فيه إلى أن القرار اتخذ من أجل التعامل مع مياه الأمطار التي زادت شدتها ومنعت حركة النقل ببعض خطوط مترو الأنفاق.

وشهدت أربعة خطوط مترو أنفاق تعطّل خدماتها بسبب المياه في منطقة بروكلين، في حين قالت دائرة النقل بنيويورك: "خدمة المترو محدودة للغاية وقد تتوقف الرحلات في بعض المحطات".

من جانبه، طلب زاك إيسكول، مفوض إدارة الطوارئ في منطقة مدينة نيويورك، في بيان، من المواطنين استخدام وسائل النقل العامة في التنقل، وتجنّب الطرق التي غمرتها المياه، كما حذر القاطنين في الطوابق السفلية وطالبهم بالاستعداد للانتقال إلى أماكن مرتفعة.

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستستمر حتى السبت، بينما صدر تحذير من حدوث سيول مفاجئة في بعض أجزاء نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن يصل مستواها إلى 20 سم في بعض الأماكن.

كما أثرت الأحوال الجوية السلبية في حركة النقل الجوي، إذ حدثت أعطال في ثلاثة مطارات بالولاية.

من جانب آخر، جرى تحذير السكان في معظم مناطق ولايتي نيوجيرسي وكونيتيكت، بعد أن شهدت أمطاراً غزيرة لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي.