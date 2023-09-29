تضع فرنسا آمالاً كبيرة على الطاقة النووية، كي تكون مصدراً أوروبياً للطاقة في مرحلة الانتقال الطاقي التي تعتزم القارة العجوز تطبيقها، ذلك بعد أن نجحت في إقناع الاتحاد بتصنيف الطاقة النووية طاقة خضراء. ويعمل تكتل الـ27 على إنقاص انبعاثاته من الكربون بالنصف بحلول عام 2030، وبلوغ الحياد الكاربوني بحلول 2050.

غير أن صعوبات عديدة تقابل هذا الرهان الفرنسي، على رأسها أن قطاع طاقته النووية، لم يعد يرقى لهذه التطلعات، على الرغم من أن البلاد ثاني أكبر منتج لهذه الطاقة في العالم. وهو ما يدفع محللين إلى التشكيك في إمكانية نجاح ذلك الرهان.

ويواجه قطاع الطاقة النووية في فرنسا مشكلات عديدة، من بينها الترهل الواسع الذي يصيب بنيته التحتية، ما يؤدي إلى ضعف في الإنتاج. هذا بالإضافة إلى التوترات التي نشبت مؤخراً بين باريس ونيامي، الذي يهدّد بضياع أبرز مصادر اليورانيوم للمفاعلات الفرنسية.

بنية تحتية مترهلة وإنتاج ضعيف

في يوليو/تموز المنصرم، أعلنت شركة كهرباء فرنسا (EDF)، التي تدير محطات الطاقة النووية الفرنسية، بأنها ستخفض إنتاج الكهرباء بمحطتين نوويتين في شرق البلاد، تحسباً لأي أخطار على المفاعلات بسبب موجة الحر التي كانت تضرب تلك المناطق وقتها.

وبالرغم من ظرفية ذلك القرار، من المحتمل أن تستمر "EDF" في تخفيض الإنتاج، مرغمة هذه المرة بالأضرار الحاصلة لبنيتها التحتية، واضعة البلاد للشتاء الثاني أمام تهديدات أزمة طاقة، على غرار السنة الماضية، عندما اضطرت فرنسا لاستيراد الكهرباء نظراً لأعطال في محطاتها النووية.

وتعد فرنسا إحدى أكثر دول العالم اعتماداً على الطاقة النووية في توليد الكهرباء، إذ تغطي مفاعلاتها النووية الـ56 ما يعادل 70% من حاجاتها الطاقية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت شركة كهرباء فرنسا تمديد توقف نحو 22 مفاعلاً نووياً عن العمل، من أجل إجراء إصلاحات فيها.

وقبل ذاك، في شهر مارس/آذار 2022، أُغلق ما يقارب نصف المحطات النووية الفرنسية، بسبب إجراء إصلاحات. وصرّح وقتها ريجيس كليمان، نائب مدير فرع الطاقة النووية بـ"EDF"، أن "عدداً من مفاعلاتنا مرّ عليها نحو 40 عاماً. وهذه المفاعلات تخضع لبرنامج ترقية واسع"، هذا بالإضافة إلى ما كُشف عنه من أعطاب في البنية التحتية لتلك المفاعلات.

وحسب موقع "أوبتيما إينرجي"، المتخصص في قضايا الطاقة والاقتصاد الطاقي، فإن حالة المحطات النووية الفرنسية مثيرة للقلق، إذ إن معظم هذه المحطات قد شاخت، وبحاجة إلى التجديد، واستغلالها يهدد بمخاطر كبيرة. ويعود تاريخ إنشاء نحو 37 محطة نووية في فرنسا إلى السنوات بين 1975 و1985، وهو ما يمثل 66% من مجموع المحطات النووية بالبلاد.

من ناحية أخرى، تواجه الطاقة النووية الفرنسية معضلة أخرى، وهي ضعف بنى تخزين الكهرباء التي يجري إنتاجها، وهو ما يفرض على عملية الإنتاج أن تكون مساوية دائماً للطلب، ويتسبب في أزمة طاقة في حال وقف الإنتاج.

وهو ما يؤكده خبير أسواق الطاقة فيليب جيرار، بقوله: إن "فشل شركة كهرباء فرنسا في الاستثمار في حلول تخزين الطاقة النووية الفائضة، أدى إلى تضخم أسعار الكهرباء في كل من الأسواق المحلية والأوروبية". ويحمل الخبير شركة "EDF" مسؤولية هذا الوضع، لأن "سنوات من سوء اتخاذ القرار وسوء الإدارة كانت سبباً في تآكل القدرات النووية التي تتمتع بها فرنسا".

ضياع يورانيوم النيجر!

إضافة إلى الأوضاع المتردية التي تعيشها البنية التحتية النووية الفرنسية، يواجه هذا القطاع تهديدات بفقدان أهم مصدر لليورانيوم الذي يستخدمه في توليد الكهرباء. وذلك بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر وأطاح بالرئيس الموالي لباريس، وبعدها وصول العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها.

وتستورد فرنسا قرابة 7000 طن من اليورانيوم سنوياً، نحو 34% منها تأتي من النيجر. وينير اليورانيوم النيجري "مصباحاً من بين كل ثلاثة مصابيح" في التراب الفرنسي، حسب حديث سابق للنائب البرلماني نويل مامير.

وتستولي شركات فرنسية، أبرزها شركة "أورانو"، على يورانيوم النيجر، رابع منتج لهذه المادة عالمياً، بمعية وارداتها من كندا وكازاخستان وأوزباكستان، لتلبية نحو 75% من احتياجات فرنسا من الطاقة الكهربائية النووية.

وتستمر هذه الشركات الفرنسية في تعدين اليورانيوم بالنيجر، حتى بعد قطع البلدين علاقاتهما الديبلوماسية وسحب باريس سفيرها من نيامي. غير أن سيناريو وقف نشاط تلك الشركات يمثل مصدر قلق طويل المدى لقطاع الكهرباء النووية الفرنسي والسيادة الطاقية الأوروبية، وفق ما نشرت سابقاً "بوليتيكو" الأمريكية، ذلك لأن جزءاً آخر من واردات هذه المادة كان يأتي من روسيا.