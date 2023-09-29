سياسة
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الولايات المتحدة تطالب صربيا بسحب قواتها "غير المسبوقة" من حدود كوسوفو
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، صربيا بسحب قواتها التي وصفتها واشنطن بغير  المسبوقة، من حدود كوسوفو، مؤكدة أنها تراقب الوضع من كثب.
الولايات المتحدة تطالب صربيا بسحب قواتها "غير المسبوقة" من حدود كوسوفو
واشنطن تدعو صربيا لسحب قواتها "غير المسبوقة" من حدود كوسوفو / صورة: AA
29 سبتمبر 2023

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن صربيا تقوم بعملية انتشار عسكري "غير مسبوق" على طول حدودها مع كوسوفو، داعياً بلغراد إلى سحب قواتها.

وأفاد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن بلاده "تراقب" ما سماه "الانتشار العسكري الصربي الكبير على طول الحدود مع كوسوفو"، الذي حدث خلال الأسبوع الماضي.

وكشف عن أن "هذه القوة التي نشرتها صربيا تضم مدفعية متطورة ودبابات ووحدة مشاة آلية".

وأشار كيربي إلى أن العملية "تطور مزعزع للاستقرار للغاية".

وشدّد: "ندعو صربيا إلى سحب تلك القوات من الحدود والمساهمة في خفض حدة التوتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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