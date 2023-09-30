سياسة
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بعد أكثر من أسبوعين.. انتشال 64 جثة من ضحايا فيضانات ليبيا
أعلن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية انتشال 64 جثة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن شرقي ليبيا قبل أكثر من أسبوعين وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في مدينة درنة.
بعد أكثر من أسبوعين.. انتشال 64 جثة من ضحايا فيضانات ليبيا
هرب الناجون يبحثون عن مأوى بعد تدمير منازلهم فيما جثث القتلى بالطرقات في درنة الليبية- أرشيفية. / صورة: Reuters
30 سبتمبر 2023

أعلن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد كبلان انتشال 64 جثة خلال 48 ساعة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدن شرقي البلاد قبل أكثر من أسبوعين.

وقال كبلان في تصريحين منفصلين إنهم تمكنوا الجمعة من انتشال 28 جثة والإشراف على دفن 7 جثامين، فضلاً عن تقديم "الخدمات الصحية لـ371 شخصاً في المناطق المنكوبة".

وانتُشلت 36 جثة وأُشرف على دفن 18 جثماناً وقُدّمت الرعاية الصحية لنحو 343 حالة أول من أمس الخميس، وفق ما نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية عن كبلان.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، كان منها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، حيث خلّف أضراراً بشرية ومادية هائلة.

وفي 24 من الشهر ذاته أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت "3868 حالة وفاة"، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 من الشهر نفسه حين أفادت بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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