أعلن الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد كبلان انتشال 64 جثة خلال 48 ساعة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدن شرقي البلاد قبل أكثر من أسبوعين.

وقال كبلان في تصريحين منفصلين إنهم تمكنوا الجمعة من انتشال 28 جثة والإشراف على دفن 7 جثامين، فضلاً عن تقديم "الخدمات الصحية لـ371 شخصاً في المناطق المنكوبة".

وانتُشلت 36 جثة وأُشرف على دفن 18 جثماناً وقُدّمت الرعاية الصحية لنحو 343 حالة أول من أمس الخميس، وفق ما نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية عن كبلان.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، كان منها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، حيث خلّف أضراراً بشرية ومادية هائلة.

وفي 24 من الشهر ذاته أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت "3868 حالة وفاة"، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 من الشهر نفسه حين أفادت بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.