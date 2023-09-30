أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية مساء الجمعة رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر.

وقالت الوكالة في بيان إنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند B، ورفعت نظرتها المستقبلية له من سلبي إلى مستقر بسبب "تغير السياسة".

وأشار البيان إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا رفعت سعر الفائدة 21.5 نقطة منذ يونيو/حزيران ليصل إلى 30% من أجل مكافحة التضخم وخفض سعر الصرف، وفرضت بعض الضرائب غير المباشرة لتحقيق التوازن المالي.

وذكر أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.5% خلال العام الجاري، و2.3% خلال العام المقبل.