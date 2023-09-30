سياسة
1 دقيقة قراءة
إلى مستقر.. ستاندرد آند بورز تعلن رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر بسبب تغيّر السياسة والإدارة الاقتصادية الجديدة في البلاد، حسب الوكالة.
إلى مستقر.. ستاندرد آند بورز تعلن رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا
ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني من سلبي إلى مستقر. / صورة: Shutterstock
30 سبتمبر 2023

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية مساء الجمعة رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر.

وقالت الوكالة في بيان إنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند B، ورفعت نظرتها المستقبلية له من سلبي إلى مستقر بسبب "تغير السياسة".

وأشار البيان إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا رفعت سعر الفائدة 21.5 نقطة منذ يونيو/حزيران ليصل إلى 30% من أجل مكافحة التضخم وخفض سعر الصرف، وفرضت بعض الضرائب غير المباشرة لتحقيق التوازن المالي.

وذكر أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.5% خلال العام الجاري، و2.3% خلال العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us