استُشهد شابّ فلسطيني متأثراً بجراحه وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، بعد إطلاق النار عليهما بمحيط مستوطنة بساغوت شرق مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد جبريل رمانة إثر إصابته بالرصاص الحي في البطن، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، في مدينة البيرة.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه مركبة قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي مدينة البيرة، ما أسفر عن استشهاد شابّ وإصابة آخر، مشيرة إلى أن تلك القوات منعت طواقم الإسعاف الاقتراب من الشابين وقت الحادثة، وذلك قبل أن تعتقلهما لاحقاً.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية فإن جنود الاحتلال نصبوا كميناً لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابَّين كانا يستقلّانها، قبل اعتقالهما.

وتبنَّت حركة حماس الشهيد في بيان جاء فيه: "تزفّ حركة حماس شهيدها المجاهد محمد جبريل رمانة الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة مساء الجمعة".

وتابع البيان: "لقد ارتقى شهيدنا البطل وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة".

من جهته ادّعى جيش الاحتلال أن الشابَّين عمدا إلى "إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري" قرب مستوطنة بساغوت المجاورة للبيرة، وجرى رصدهما من قِبل "قوة عسكرية كانت تهمّ بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم".

في السياق أعلن إقليم حركة فتح في مدينتَي رام الله والبيرة "الإضراب الشامل السبت وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية".

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جرّاء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلاً عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.