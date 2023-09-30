سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مجدداً من المظهر الجسدي لجو بايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلاً لجمهوره إنّ الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً "لا يستطيع حتى النزول من فوق منصة".

ووصف ترمب (77 عاماً)، الجمعة في كلمة خلال فاعلية للحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا، الرئيس جو بايدن بأكثر الرؤساء فساداً في تاريخ الولايات المتحدة، ودعا إلى التصويت لصالح حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما هاجم ترمب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصاً رون ديسانتيس حاكم فلوريدا.

وقال الرئيس السابق: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى ديسانتيس. ومستذكراً الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترمب: "من دوني لكان ميتاً".

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز يتقدم ترمب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نيات التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.

كما وصف ترمب كريس كريستي الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه "خاسر".

واتُّهم ترمب جنائياً في أربع قضايا تتراوح بين تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة ومحاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقدّم نفسه مجدداً على أنه ضحية لعدالة يعتبرها بأيدي الديمقراطيين.

ووعد بأنه إذا عاد إلى السلطة فسيأمر بإصلاح شامل لوزارة العدل "للتحقيق مع كل مدّعٍ عامّ متطرف في أمريكا".