سياسة
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بوتين: سكّان مناطق سيطرتنا بأوكرانيا يرغبون في الانضمام إلى روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ سكّان المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا عبّروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من روسيا في الانتخابات المحلية التي أُجريت في الآونة الأخيرة.
بوتين: سكّان مناطق سيطرتنا بأوكرانيا يرغبون في الانضمام إلى روسيا
بوتين: سكّان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إليها. / صورة: AFP
30 سبتمبر 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر اليوم السبت إنّ سكّان المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا عبّروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من روسيا في الانتخابات المحلية التي أُجريت في الآونة الأخيرة.

وأضاف بوتين في خطاب مصوَّر صدر في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا ضم أربعة أجزاء من أوكرانيا أن خيار الانضمام إلى روسيا تعزز من خلال الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر والتي أعادت مسؤولين يدعمون الانضمام إلى روسيا.

وأردف: "تماماً كما حدث قبل عام في الاستفتاءات التاريخية، عبّر الناس وأكدوا مرة أخرى رغبتهم في أن يكونوا مع روسيا ودعموا مواطنيهم الذين أثبتوا، من خلال عملهم وأفعالهم الحقيقية، أنهم يستحقون ثقة الشعب".

وكرر بوتين موقفه بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 أنقذ الناس ممن وصفهم بالزعماء القوميين في كييف الذين أطلقوا العنان "لحرب أهلية واسعة النطاق" و"الإرهاب ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف".

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2022 جرى إدماج أجزاء من أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، رسمياً في روسيا بعد استفتاءات قالت موسكو إنها أسفرت عن أغلبية ساحقة في صالحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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