سياسة
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سلوفاكيا.. بدء التصويت في انتخابات برلمانية وسط ترقب الناتو وروسيا
بدأ الناخبون في سلوفاكيا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تشهد منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء السابق اليساري روبرت فيتسو، الذي تعهد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، والليبراليين المؤيدين للغرب.
سلوفاكيا.. بدء التصويت في انتخابات برلمانية وسط ترقب الناتو وروسيا
سلوفاكيا تجري انتخابات برلمانية مبكرة. / صورة: Reuters
30 سبتمبر 2023

تَوجَّه الناخبون في سلوفاكيا السبت إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية انتخابية برلمانية تنافسية ستحدد نتيجتها بشكل كبير مسار السياسة الخارجية للبلاد ودعم أوكرانيا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تقفل عند الثامنة مساء.

ويُتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد إقفال المراكز، على أن تُعلَن النتائج الرسمية صباح الأحد.

ويتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب سمير-إس دي اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا. ويحظى كل منهما بتأييد نحو 20 في المئة من ناخبي البلاد المقدر عدد سكانها بـ5,4 مليون نسمة.

ويرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائباً.

وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلاً من ائتلاف يمين الوسط الذي أمسك بالسلطة منذ عام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة.

وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيكو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمثليين.

كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، وتعهّد بالسعي من أجل محادثات السلام، ودافع عن حق النقض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في المقابل قدّم سيميتشكا طروحات انتخابية مناقضة، متعهداً تخليص سلوفاكيا من "الماضي"، في إشارة إلى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين عامَي 2006 و2010، ولاحقاً بين 2012 و2018).

وكانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا أكدت أنها ستكلف الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة المقبلة.

وسيكون أمام الفائز عديد من الخيارات لتشكيل ائتلاف حكومي، إذ يُتوقع أن تفضي الانتخابات إلى دخول 11 حزباً سياسياً إلى البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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