أدانت أنقرة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاً لإحياء ذكرى المولد النبوي في باكستان وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة ما يزيد على 100 شخص، وفقاً لبيان وزارة الخارجية التركية.

وجاء في البيان: "علمنا ببالغ الحزن أن أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم وأكثر من 100 شخص أصيبوا في هجوم استهدف تجمعاً لإحياء ذكرى المولد النبوي في 29 سبتمبر/أيلول الجاري بمسجد في منطقة ماستونغ بإقليم بلوشستان غربي باكستان".

وأضافت الخارجية في بيانها: "نشاطر باكستان الحزن حكومةً وشعباً ونستنكر الهجوم الشنيع الذي استهدف مكاناً للعبادة في هذا اليوم المقدس، وندعو بالرحمة للمتوفّين ونعزي ذويهم، ونرجو الشفاء العاجل للمصابين".

وشدد البيان على أنه "في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف سلام باكستان الشقيقة والصديقة واستقرارها، فإن تركيا ستواصل بكل عزمٍ دعمها باكستان في حربها ضد الإرهاب".

والجمعة، قُتِل 54 شخصاً وأصيب عشرات في حصيلة قابلة للارتفاع بتفجيرين في إقليمَي بلوشستان وخيبر بختونخوا بباكستان خلال احتفالات بذكرى المولد النبوي.

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان إلى 52 قتيلاً، فيما أصيب عشرات آخرون، وفق ما أكدته مصادر أمنية وطبية.

وحسب الشرطة فقد وقع الانفجار قرب مسجد بمنطقة ماستونغ في بلوشستان، دون مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الداخلية سارفراز بوجتي إنّ عمليات الإنقاذ والإغاثة جارية بعد هذا "العمل الشنيع"، مضيفاً: "نحن ملتزمون سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الإرهابيين".

من جانبه أدان الرئيس عارف علوي الهجوم وطلب من السلطات تقديم كل مساعدة ممكنة للجرحى وأُسَر الضحايا.

وفي حادث منفصل قال بلال فايزي، متحدث فرقة الإنقاذ 1122 إنّ انفجاراً ثانياً وقع داخل مسجد بمنطقة هانغو في إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب)، وفقاً للأناضول.

وأضاف فايزي أن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب 6 آخرون في التفجير، دون مزيد من التفاصيل.