سياسة
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أمريكا.. توسع إضراب عمّال السيارات بانضمام 7 آلاف عضو إضافي
توسع إضراب عمال السيارات في الولايات المتّحدة مع انضمام 7 آلاف عضو إضافي، إذ أضربت نقابة العاملين في أكبر 3 شركات لتصنيع السيارات، بغرض التوصّل إلى اتفاق بشأن عقود العمل الجماعية الجديدة.
أمريكا.. توسع إضراب عمّال السيارات بانضمام 7 آلاف عضو إضافي
إضراب عمال السيارات بأمريكا يتوسع ليشمل مصنعَي جنرال موتورز وفورد. / صورة: AFP
30 سبتمبر 2023

أعلنت نقابة عمال السيارات في أمريكا عن توسيع الإضرابات ضد جنرال موتورز وفورد موتور، حسب ما قاله رئيس النقابة شون فين، الجمعة.

وانضم سبعة آلاف عضو إضافيين في أكبر اتحاد نقابي لعمال قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة إلى إضراب واسع النطاق ينظّم ضد الصانعين الثلاثة الأكبر في ديترويت.

وحضّ فين عمّال مصنعي فورد وجنرال موتورز في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى الإضراب من أجل زيادة الرواتب وتحسين التقديمات.

وقال فين في رسالة جرى بثها مباشرة على يوتيوب: "أدعو (عمّال) مصنع التجميع التابع لفورد في شيكاغو إلى التأهب والإضراب، وأدعو (عمّال) مصنع لانسينغ دلتا تاونشيب التابع لجنرال موتورز إلى التأهب والإضراب".

وتابع: "أعضاؤنا الشجعان في هذين المصنعين هم موجة التعزيزات الجديدة في نضالنا من أجل عقود قياسية".

ويطالب الاتحاد خصوصاً برفع رواتب بنسبة 40% على أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه قادة المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية.

لكن شركات السيارات تعرض حالياً زيادة نسبتها 20 في المئة فقط.

ويستخدم اتّحاد عمّال السيارات الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر/أيلول ورقة مساومة، ممارساً مزيداً من الضغوط على الشركات الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق.

وبإضافة تحرّك يوم الجمعة يكون عدد أعضاء اتّحاد عمّال السيارات المضربين في 21 ولاية أمريكية قد تخطى 25 ألفاً، أو نحو 17 في المئة من مجمل الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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