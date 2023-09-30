سياسة
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كييف تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الروسية.. وموسكو تكشف إحباط هجوم أوكراني
قال مسؤولون أوكرانيون إنّ قوات بلادهم أسقطت خلال ساعات الليل عشرات المسيّرات التي تستخدمها روسيا في هجومها على أوكرانيا، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل إحباط هجوم "إرهابي" أوكراني على أهداف داخل أراضي روسيا.
كييف تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الروسية.. وموسكو تكشف إحباط هجوم أوكراني
مروحية عسكرية أوكرانية من طراز Mi-8 في أحد الحقول بأوكرانيا. / صورة: Reuters
30 سبتمبر 2023

قال مسؤولون في مناطق بوسط وجنوب أوكرانيا وفي الجيش اليوم السبت إنّ القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

وأوضحت القيادة العسكرية الجنوبية أن 20 مسيّرة أُسقطت في منطقة فينيتسيا بوسط البلاد وعشر طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقتَي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وذكرت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتليفزيون الأوكراني أنّ روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للمواني، ومنها تلك التي على نهر الدانوب.

وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضاً ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى "للتأثير في الاقتصاد".

في السياق، أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا غرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من اليوم السبت، قائلة إنّ هجوماً شنّته روسيا ألحق أضراراً بأحد مواقع البنية التحتية.

وقال سيرهي بورزوف حاكم منطقة فينيتسيا إنّ إحدى منشآت البنية التحتية تعرّضت للقصف في المنطقة، مما تسبب في نشوب حريق قوي. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار.

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

جنوباً، أفادت السلطات في منطقة خيرسون بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية التي تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي.

وشرقاً، تتعرض بيلغورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مراراً لهجمات منذ بداية الهجوم الروسي، فيما لم تعلن أوكرانيا قَطّ مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوماً "إرهابياً" أوكرانياً على أهداف بها، إذ دمرت تسعة صواريخ بعد إطلاقها من منظومة الصواريخ أوراغان (أو الإعصار) متعددة الإطلاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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