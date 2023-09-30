قال مسؤولون في مناطق بوسط وجنوب أوكرانيا وفي الجيش اليوم السبت إنّ القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

وأوضحت القيادة العسكرية الجنوبية أن 20 مسيّرة أُسقطت في منطقة فينيتسيا بوسط البلاد وعشر طائرات مسيّرة أخرى فوق منطقتَي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وذكرت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتليفزيون الأوكراني أنّ روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للمواني، ومنها تلك التي على نهر الدانوب.

وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضاً ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى "للتأثير في الاقتصاد".

في السياق، أمرت السلطات في منطقة فينيتسيا غرب أوكرانيا بإجلاء السكان في وقت مبكر من اليوم السبت، قائلة إنّ هجوماً شنّته روسيا ألحق أضراراً بأحد مواقع البنية التحتية.

وقال سيرهي بورزوف حاكم منطقة فينيتسيا إنّ إحدى منشآت البنية التحتية تعرّضت للقصف في المنطقة، مما تسبب في نشوب حريق قوي. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار.

ويستخدم مسؤولون أوكرانيون في بعض الأحيان مصطلح البنية التحتية للإشارة إلى منشآت متخصصة في توليد الكهرباء أو غيرها من القطاعات.

جنوباً، أفادت السلطات في منطقة خيرسون بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية التي تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي.

وشرقاً، تتعرض بيلغورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مراراً لهجمات منذ بداية الهجوم الروسي، فيما لم تعلن أوكرانيا قَطّ مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوماً "إرهابياً" أوكرانياً على أهداف بها، إذ دمرت تسعة صواريخ بعد إطلاقها من منظومة الصواريخ أوراغان (أو الإعصار) متعددة الإطلاق.