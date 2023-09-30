أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، تسيير أولى الرحلات الجوية، رسمياً، من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس إلى روما الإيطالية بعد انقطاع نحو 10 سنوات جراء الحظر الأوروبي المفروض على الطيران الليبي.

جاء ذلك وفق ما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيان نشر عبر منصة "حكومتنا" الرسمية قالت فيه: "انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس صباح اليوم (السبت) أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما بعد انقطاع دام 10 سنوات".

وعام 2014 فرضت المفوضية الأوروبية حظراً على مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبي فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت إلى آخر.

وذكر بيان الحكومة الليبية أن "الخطوط الإيطالية ITA قد سيرت في 24 يوليو/تموز الماضي رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس".

وكان على متن تلك الرحلة، وفق البيان "رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي أعلن وقتها عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا في سبتمبر/أيلول الجاري ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي".

وفيما لم يذكر البيان هوية شركة الطيران الليبية المغادرة لروما، أكدت شركة "سماء المتوسط للطيران الليبية" (خاصة) أنها من سيّرت تلك الرحلة.

وقالت الشركة عبر بيان: "هبطت في هذه اللحظة بمطار روما فيوميتشينو طائرة طيران المتوسط رحلة رقم MT522 قادمة من مطار معيتيقة بعد توقف الرحلات بين طرابلس وروما لمدة حوالي 10 سنوات مع العلم أن مدة الرحلة نحو ساعة و35 دقيقة".

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أكد الدبيبة أن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي وذلك عبر منشور له بمنصة "إكس" قال فيه إن "الرحلات ستُستأنف في سبتمبر 2023".

وفي 1 مارس/آذار الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الليبية بداية العمل على وضع خطة لرفع الحظر الجوي المفروض على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية المستمر منذ أعوام.

وفي بيان للحكومة الليبية آنذاك، فإن الخطة كانت بدايتها التنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية.​​​​​​​

وفي سياق متصل نشرت حكومة الوحدة عبر صفحتها على فيسبوك بياناً عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين مصلحة الطيران المدني الليبية وسلطات الطيران المدني الإيطالية، برعاية وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي ولتسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات عارضة ومنتظمة، كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بين البلدين في وقت لاحق.