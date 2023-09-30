أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدم تلقيها تقارير عن سوء معاملة الأرمن الفارين من قره باغ الأذربيجانية، مشيرة إلى فرار ما يقرب من 89 ألفاً في أسبوع. وقالت ممثلة المفوضية في أرمينيا، كافيتا بيلاني: "لم تسجَّل أي حوادث سوء معاملة".

وأضافت ممثلة المفوضية أن "الفارين قلقون حول ما سيحدث لهم وما إذا كان بإمكان أطفالهم الحصول على التعليم".

وأشارت إلى أن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء حالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا، مع وصول أكثر من 88 ألفاً و700 لاجئ في أقل من أسبوع.

وأوضحت بيلاني: "تعمل فرق المفوضية في الميدان وعند الحدود منذ اليوم الأول، عند وصول أول دفعة من اللاجئين، وهم منهكون وخائفون ويعتريهم القلق حيال المستقبل. لقد كانوا يعيشون تحت الحصار على مدى الأشهر التسعة الماضية، كما أنهم لا يعلمون ما سيحل بالبيوت التي اضطروا إلى الفرار منها، وما إن كانوا سيتمكنون من العودة".

وأضافت المسؤولة الأممية أن "معظم الأشخاص وصلوا ومعهم عدد قليل جداً من المتعلقات ويحتاجون إلى مساعدة طارئة عاجلة، بما في ذلك البطانيات والدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والمأوى على المدى القريب".

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وفي اليوم التالي، أعلنت الوزارة التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.