تدخّلت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، لصدّ اعتداء نفذه مواطنون أرمن على فاعلية حول تركيا.

واستضافت لوس أنجلوس منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضره سفير أنقرة بواشنطن حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش، إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل الفاعلية، أطلق أحد المحتجين هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان، ما دفع عناصر الشرطة إلى نقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج، فيما اعتدى أحد المحتجين لفظياً على "قربانوف".

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، أبعد عناصر الشرطة المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى، ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

وفي ختام الفاعلية، تعرض كلّ من أطاش وملحق الخدمات الدينية التركية في لوس أنجلوس إسماعيل دمير أزان، وبعض الإعلاميين، لاعتداء جسدي ولفظي من المحتجين.