سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | عروض باهرة للطيارين الأتراك في رابع أيام مهرجان "تكنوفيست" بإزمير
قدم طيارون أتراك عروضاً جوية باهرة في اليوم الرابع من مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية إزمير.
صور | عروض باهرة للطيارين الأتراك في رابع أيام مهرجان "تكنوفيست" بإزمير
عروض باهرة للطيارين الأتراك في رابع أيام مهرجان "تكنوفيست" بإزمير /Photo: AA 
30 سبتمبر 2023

قدم طيارون أتراك عروضاً جوية باهرة في اليوم الرابع من مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية إزمير.

وتواصل السبت توافد الزوار إلى المهرجان بشكل مكثف سيما مع حلول عطلة نهاية الأسبوع.

وحرص الزوار على متابعة عروض فريق الاستعراض الجوي "صولو تورك" وتصويرها بعدسات هواتفهم.

كما حظي شكل الهلال والنجمة الذي رسمه فريق "النجوم التركية" في السماء بإعجاب كبير من الجمهور.

الطالبة في المرحلة الابتدائية، وأحد زوار المعرض بلين اي إيكرا أوتشار، قالت إن مهرجان تكنوفست رائع للغاية، وأبدت إعجابها الشديد بالعروض الجوية.

من جتهه قال الزائر أوغور تاك كوش، إنهم تابعوا عرضاً باهراً، فيما أشاد أيهان غولتكين بأداء الطيارين الأتراك.

والأربعاء، انطلق في ولاية إزمير غرب تركيا، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

واحتضنت إسطنبول فاعليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/ أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستمر المهرجان الذي انطلق الأربعاء الماضي في استقبال الزوار حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مطار "تشيغلي" بإزمير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us