قدم طيارون أتراك عروضاً جوية باهرة في اليوم الرابع من مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية إزمير.

وتواصل السبت توافد الزوار إلى المهرجان بشكل مكثف سيما مع حلول عطلة نهاية الأسبوع.

وحرص الزوار على متابعة عروض فريق الاستعراض الجوي "صولو تورك" وتصويرها بعدسات هواتفهم.

كما حظي شكل الهلال والنجمة الذي رسمه فريق "النجوم التركية" في السماء بإعجاب كبير من الجمهور.

الطالبة في المرحلة الابتدائية، وأحد زوار المعرض بلين اي إيكرا أوتشار، قالت إن مهرجان تكنوفست رائع للغاية، وأبدت إعجابها الشديد بالعروض الجوية.

من جتهه قال الزائر أوغور تاك كوش، إنهم تابعوا عرضاً باهراً، فيما أشاد أيهان غولتكين بأداء الطيارين الأتراك.

والأربعاء، انطلق في ولاية إزمير غرب تركيا، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

واحتضنت إسطنبول فاعليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/ أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويستمر المهرجان الذي انطلق الأربعاء الماضي في استقبال الزوار حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مطار "تشيغلي" بإزمير.