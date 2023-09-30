سياسة
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السويد.. عمل استفزازي لأنصار تنظيم PKK الإرهابي يستهدف تركيا
تجمع أنصار تنظيم PKK الإرهابي في أحد ميادين ستوكهولم، مطالبين بإلغاء مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا والسويد لانضمام الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".
السويد.. عمل استفزازي لأنصار تنظيم PKK الإرهابي يستهدف تركيا
السويد.. عمل استفزازي لأنصار تنظيم PKK الإرهابي يستهدف تركيا / صورة: AA
30 سبتمبر 2023

شهدت العاصمة السويدية استوكهولم عملاً استفزازياً جديداً لأنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي، استهدف النيل من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وحسب إفادات صحفية تجمع أنصار التنظيم الإرهابي في أحد ميادين استوكهولم، مطالبين بإلغاء مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا والسويد لانضمام الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ورفع أنصار التنظيم الإرهابي لافتات تحمل رموز "YPG/PKK" وصور زعيم التنظيم عبد الله أوجلان. كما أطلقوا هتافات ضد الرئيس أردوغان، وأخرى تندد بانضمام السويد إلى الناتو.

وواصل أنصار التنظيم الإرهابي احتجاجهم في ظل تدابير أمنية اتخذتها الشرطة السويدية.

وشهدت السويد مؤخراً عدة فاعليات استفزازية نظمها أنصار التنظيم الإرهابي واستهدفوا خلالها تركيا ورئيسها أردوغان، وذلك في ظل تدابير أمنية توفرها لهم عناصر الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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