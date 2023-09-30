بحث وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مع نظيره العراقي رزاق السعداوي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة العراقية بغداد مشروع "طريق التنمية" الدولي.

وقال الوزير التركي إنه لمس مواقف جدية من الجانب العراقي بخصوص "طريق التنمية".

وقال السوداني في وقت سابق إن أنقرة هي الشريك الأساسي والاستراتيجي لبغداد في "طريق التنمية" الدولي، مشيداً بالتفاعل التركي الجاد في تنفيذ المشروع.

ومشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي أواخر مايو/أيار الماضي، يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يجري إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.