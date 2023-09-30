سياسة
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مجلس النواب الأمريكي يقر مقترحاً لتجنب الإغلاق الحكومي
صوت مجلس النواب الأمريكي على مقترح تمويل الإنفاق الحكومي 45 يوماً للحؤول دون إغلاق جزئي كان سيُعد الرابع في الولايات المتحدة في العقد الأخير.
مجلس النواب الأمريكي يقر مقترحاً لتجنب الإغلاق الحكومي
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مقترح لتجنب الإغلاق الحكومي / صورة: AFP
30 سبتمبر 2023

صوّت مجلس النواب الأمريكي على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي بتمويل الإنفاق الحكومي 45 يوماً إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، ما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة في 10 أعوام، وكانت النتيجة بالموافقة.

وعرقلت الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري التوصل إلى اتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا، بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.

ومُرِّر مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.

ويتعين على المجلسين، الشيوخ (يسيطر عليه الديمقراطيون) والنواب (يسيطر عليه الجمهوريون) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذاً.

ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون منذ أسابيع مباحثات وصلت إلى طريق مسدود الجمعة، للتوصل إلى اتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، ما يعني أن عدة مؤسسات لن تحصل على تمويل نفقاتها.

وتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد.

وبذلك، لن تتمكن مؤسسات مثل المتاحف والمتنزهات وبعض المؤسسات الضريبية، وبعض المطارات، من أداء مهامها كالمعتاد، لعدم توفر السيولة اللازمة لصرف الرواتب، إلى جانب النفقات التشغيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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