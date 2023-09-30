يستعد المسرح التاريخي في مدينة ثيرا القديمة بولاية موغلا التركية (غرب)، الذي جرى اكتشافه خلال أعمال التنقيب مؤخراً، للمساهمة في قطاع السياحة الثقافية، واستكشاف جوانب مهمة من تاريخ البلاد.

وتقع مدينة ثيرا التاريخية على ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر، في موقع "أوقاطاش" بقضاء "أولا" بولاية موغلا، وتعتبر المدينة واحدة من المدن التي قاومت الإسكندر الأكبر (356 - 323 ق. م) خلال حملته العسكرية ضد إقليم كاريا التاريخي (جنوب غربي تركيا حالياً).

ومنذ عامين، تشهد مدينة ثيرا تنفيذ مجموعة من أعمال التنقيب ونقل الركام، بإدارة مديرية المتحف الوطني في موغلا، وبدعم من مديرية تنسيق مراقبة الاستثمار في ولاية موغلا وبلدية قضاء "أولا".

وخلال أعمال التنقيب، تمكن خبراء الآثار من اكتشاف مسرح تاريخي يتسع لألفي شخص، في قلب مدينة ثيرا التي تعتبر إحدى أهم المدن القديمة في إقليم كاريا التاريخي (يضم مناطق جنوب غرب تركيا حالياً).

وقالت مديرة متحف موغلا، كلناز ساوران، للأناضول، إنه بإمكان الزوار المحليين والأجانب التجول بسهولة في المدينة القديمة من خلال تتبع المسارات التي جرى إنشاؤها للزوار.

وأضافت أن "أعمال التنقيب والتنظيف في المنطقة التاريخية لا تزال مستمرة، وأن العمل تركز بشكل أساسي في المناطق التي تضم أبنية تاريخية".

ولفتت ساوران أن "خبراء الآثار العاملين في المنطقة تمكنوا من خلال عملهم من الوصول إلى متحف تاريخي ومقابر تضررت سابقاً بسبب أعمال التنقيب غير القانونية".

وقالت: "المسرح المكتشف أصيب بأضرار. بدأنا رسم مخطط له بناءً على المعطيات الميدانية. سوف نبدأ العمل على استكمال أعمال الترميم. أستطيع القول إن المسرح هو البناء الأهم في المدينة القديمة، وبإمكان هذا البناء احتضان مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والحفلات الموسيقية في المستقبل".

الاكتشافات متعددة

مديرة متحف موغلا ساوران، أوضحت أن "خبراء الآثار، ومن خلال عملهم في المدينة القديمة، اكتشفوا أيضاً منازل صخرية منسجمة مع البنية الطبيعية للمنطقة".

وذكرت أن "خبراء الآثار تمكنوا خلال أعمال التنقيب من الوصول إلى العديد من الاكتشافات والمعطيات التي تدلّ على هوية المدينة وتاريخها".

وقالت إن "خبراء الآثار اكتشفوا مجموعة واسعة من العملات المعدنية والقطع الخزفية، مشيرة إلى أن تنوع القطع الخزفية المكتشفة يدل على وجود كثافة سكانية كبيرة وشيوع الأنشطة التجارية في المدينة".

كما نوهت ساوران إلى وجود مقابر في المدينة منحوتة في الصخر، كما أن هناك أقساماً في المقابر أعيد إنشاؤها على شكل أمفورات (من أنوع الجرار الخزفية) داخل تجاويف القبور.

بناء المسرح جرى من خلال نحت صخرة عملاقة

بدوره، قال عالم الآثار حسين كايا، المدير الميداني لأنشطة التنقيب في المدينة القديمة، إن المسرح الذي يتسع لحوالي ألفي شخص، جرى بناؤه بواسطة نحت صخرة عملاقة.

من جانبها، لفتت منسقة أعمال التنقيب، دنيز أيدمير صمانجي أوغلو، أنهم تمكنوا خلال أعمال التنقيب من الوصول إلى أحد المنازل الصخرية، وعثروا فيه على مجموعة من القطع المعدنية.

فيما أكدت رئيسة فريق التنقيب، المؤرخة بهار إسطنبوللي، أن خبراء الآثار، تمكنوا خلال أعمال التنقيب التي يجرونها في مدينة ثيرا القديمة، من العثور على مجموعة من القطع الخزفية والمعدنية التي ترجع إلى الفترة الهلنستية الوسطى والمتأخرة.