ندد فريق معني بالاحتجاز التعسفي يتبع الأمم المتحدة، بوضع أكثر من 240 ألف مهاجر بمراكز احتجاز في المكسيك بالنصف الأول من العام، تجاوز كثير منهم المدة القانونية، مشيراً إلى "ابتزازهم" من قِبل الموظفين.

وقالت غانا يودكيفسكا، عضو بعثة الأمم المتحدة التي تجري تحقيقات منذ 11 يوماً في ولايات شياباس (جنوب) وموريلوس (وسط) ونويفو ليون (شمال) الجمعة: "لاحظنا أن عدداً كبيراً من المهاجرين محتجز منذ أكثر من الـ36 ساعة التي حددها الدستور (المكسيكي)".

وأضافت: "جرى احتجاز قاصرين، بعضهم لا يتجاوز عمره 10 سنوات"، رغم "الإصلاحات القانونية في المكسيك للحد من احتجاز الأطفال المهاجرين".

وأشار المحققون إلى أن في هذه المراكز تُفرض على المهاجرين "قيود على الحركة لأن الأبواب المعدنية التي تفصل غرف المعيشة عن المساحات المفتوحة، مقفلة".

في 27 مارس/آذار، أودى حريق شبّ في مركز لتوقيف المهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة، بحياة 40 شخصاً على الأقل لم يتمكنوا من النجاة بأنفسهم بسبب إقفال هذه الأبواب.

وشدد البيان على أنه "يجب على السلطات أن تولي اهتماماً خاصاً لضمان وصول جميع المحتجزين إلى الأماكن الخارجية وسلالم الطوارئ".

كما أدان مقررو الأمم المتحدة عمليات الابتزاز التي يواجهها "المهاجرون المستضعفون" من "الموظفين، بما في ذلك من الشرطة".

وقال ماثيو جيليت، عضو فريق الخبراء، لوكالة فرانس برس: "إذا دفعوا، يُسمح لهم بمواصلة طريقهم. وإذا لم يدفعوا، فسيجري احتجازهم"، داعياً "السلطات المكسيكية لوقف هذه الممارسات".

تعاملت شرطة الحدود الأمريكية رسمياً مع 1.8 مليون محاولة عبور على الحدود الجنوبية بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأغسطس/آب 2023.

وفي مواجهة تدفّق المهاجرين الذين "تكتظ" بهم المكسيك، طلب الرئيس المكسيكي "مساعدة" نظيره الأمريكي.

تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، تكثيف جهودهما لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني في مواجهة تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات والأسلحة.