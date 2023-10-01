قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، إنّ الجيش "ماضٍ نحو الانتهاء من الحرب".

جاء ذلك خلال مخاطبته ضباطاً وضباط صف وجنوداً من سلاح المدفعية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد، حسب بيان صادر عن مجلس السيادة.

وجدد رئيس مجلس السيادة عزم الجيش على إنهاء الحرب و"السرطان الذي أصاب جسد الدولة" في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأفاد البرهان بأن "هذه الحرب فُرضت علينا ولم نخترها، وهناك مجموعة تريد أن تبتلع السودان".

وتابع البرهان: "هذا الجيش جيش الوطن، وليس هناك أي جهة أو حزب لديها سطوة عليه".

وأردف: "نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة".

وأكمل البرهان: "لا أحد يرفض السلام ولكن يجب أن يكون سلاماً يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته".

ومنذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلاً عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة، وفشل عديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.