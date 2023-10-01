سياسة
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شاهد | تحت شعار "احمِ عائلتك".. إلغاء مسيرة لمثليين إثر رفض شعبي في لبنان
أُلغيت مسيرة داعمة للمثليين كانت في بداية الانطلاق من ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تنظيم احتجاجات واسعة مقابلها وتعرّضها لاعتداء من شبّان عبّروا عن رفضهم السماح للمثليين بتنظيم مسيرات في البلاد
شاهد | تحت شعار "احمِ عائلتك".. إلغاء مسيرة لمثليين إثر رفض شعبي في لبنان
تحت شعار "احمِ عائلتك".. إلغاء مسيرة لمثليين إثر رفض شعبي في لبنان / صورة: AP
1 أكتوبر 2023

تداولت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو لصدامات بين مجموعة من الأهالي ومنظّمي مسيرة داعمة لحقوق المثليين بالعاصمة بيروت السبت أُلغيت المسيرة على إثرها.

وتجمّع متظاهرون طالبوا بضمانات لحقوق المثليين تحت شعار "مسيرة الحريات"، في ساحة رياض الصلح ببيروت، وعزموا على التوجه نحو مقر وزارة الداخلية.

وأثارت المظاهرات رفضاً شعبياً واسعاً، إذ منع بعض الشباب، وهم على متن دراجات نارية، المتظاهرين التقدم رافضين "كل أنواع ومظاهر الشذوذ في شوارع بيروت" على حد وصفهم.

وحاصر الشبان مؤيدي المثلية الجنسية ومنعوهم من التقدم تحت شعار "احمِ عائلتك".

وأفادت قناة "أل بي سي" اللبنانية بأن قوات مكافحة الشغب أدخلت آلياتها إلى ساحة رياض الصلح وعملت على جمع المتظاهرين داخل الآليات وهم محاصرون من الأهالي.

في هذا الصدد، اعتبر المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت في بيان، أن "العاصمة اللبنانية قالت كلمتها بالفصل بأنه لا مكان فيها للشذوذ، وأنها لن تتحول إلى حاضنة للمثليين ومروجي الشذوذ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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