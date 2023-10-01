تداولت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو لصدامات بين مجموعة من الأهالي ومنظّمي مسيرة داعمة لحقوق المثليين بالعاصمة بيروت السبت أُلغيت المسيرة على إثرها.

وتجمّع متظاهرون طالبوا بضمانات لحقوق المثليين تحت شعار "مسيرة الحريات"، في ساحة رياض الصلح ببيروت، وعزموا على التوجه نحو مقر وزارة الداخلية.

وأثارت المظاهرات رفضاً شعبياً واسعاً، إذ منع بعض الشباب، وهم على متن دراجات نارية، المتظاهرين التقدم رافضين "كل أنواع ومظاهر الشذوذ في شوارع بيروت" على حد وصفهم.

وحاصر الشبان مؤيدي المثلية الجنسية ومنعوهم من التقدم تحت شعار "احمِ عائلتك".

وأفادت قناة "أل بي سي" اللبنانية بأن قوات مكافحة الشغب أدخلت آلياتها إلى ساحة رياض الصلح وعملت على جمع المتظاهرين داخل الآليات وهم محاصرون من الأهالي.

في هذا الصدد، اعتبر المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت في بيان، أن "العاصمة اللبنانية قالت كلمتها بالفصل بأنه لا مكان فيها للشذوذ، وأنها لن تتحول إلى حاضنة للمثليين ومروجي الشذوذ".