قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد إنها تحقق بالتعاون مع شرطة لوس أنجلوس في حادثة اعتداء أشخاص أرمن على مشاركين في مؤتمر حول "الدبلوماسية العامة لتركيا" في جامعة جنوب كاليفورنيا.

والجمعة، اعتدى أشخاص أرمن على مشاركين في مؤتمر حول "الدبلوماسية العامة لتركيا" في جامعة جنوب كاليفورنيا، وتعرّض المشاركون في الفاعلية للاستهداف والتحرش اللفظي والجسدي من مجموعات أرمينية.

وقالت الخارجية الأمريكية في رد مكتوب على سؤال وجّهته قناة TRT Haber التركية عقب الحادثة إن "السلطات المعنية على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع حادث الاعتداء".

وأضافت: "نكرر التزامنا الراسخ سلامة الدبلوماسيين، وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية سلامة الدبلوماسيين".

يشار إلى أن المؤتمر المذكور حضره سفير أنقرة بواشنطن حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش، إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل المؤتمر أطلق أحد المحتجين هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان، ما دفع عناصر الشرطة إلى نقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته بدأ 11 طالباً بالاحتجاج، فيما اعتدى أحد المحتجين لفظياً على قربانوف.

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق أبعدت عناصر الشرطة المحتجين عن مكان انعقاد المؤتمر ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

وفي ختام المؤتمر تعرّض كلّ من أطاش وملحق الخدمات الدينية التركية في لوس أنجلوس إسماعيل دمير أزان وبعض الإعلاميين لاعتداء جسدي ولفظي من المحتجين.

وتعقيباً على الموضوع قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّ تحوّل لغة الكراهية التي تستخدمها مجموعات الشتات الأرمينية المتطرفة إلى أعمال عنف "يبعث على القلق".

وذكر البيان أن وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس اتخذتا الإجراءات الأمنية اللازمة ومنعتا تصاعد الأحداث.

وقالت الخارجية : "تحوُّل لغة الكراهية التي تستخدمها جماعات الشتات المتطرفة التي تستهدف بلادنا وأذربيجان ومؤخراً الحكومة الأرمينية وعملية السلام في المنطقة إلى أعمال عنف يبعث على القلق".

وقالت إنها ستبدأ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في الاعتداء الجسدي على الوفد التركي.

وأضافت: "مع هذه الحادثة اتضح من جديد أن تشويه الأحداث التاريخية بدوافع سياسية ضيقة ومحلية والتصريحات التي يجري الإدلاء بها لإرضاء المجموعات المتطرفة تشجّع على التطرف وخطاب الكراهية والعنف".