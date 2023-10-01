سُمع دويّ انفجار وإطلاق رصاص صباح الأحد أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قيزيلاي وسط العاصمة أنقرة.

وأفاد وزير الداخلية علي يرلي قايا بأن إرهابيَّين جاءا بمركبة تجارية خفيفة نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة إكس: "في نحو الساعة 09.30 نفذ إرهابيان جاءا بمركبة تجارية أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية هجوماً بالقنابل".

وأضاف: "نتيجة إطلاق النار أُصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه وجرى تحييد الإرهابي الآخر".

وختم قائلاً: "كفاحنا سيستمر بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

النيابة العامة تبدأ التحقيق

وأعلنت النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي، مضيفةً أن المحكمة الجنائية المناوبة في العاصمة قررت حظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث.

وصباح الأحد سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة.

وفور سماع دويّ الانفجار وإطلاق النار سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وأُغلق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضاً من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.

كما وصلت إلى المنطقة قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.