فاز حزب سمير-إس دي بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، الأحد، وذلك بعد فرز غالبية الأصوات.

وحصل حزب سمير-إس دي بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23.3%، متغلباً على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17%.

وحزب سمير-إس دي حزب شعبوي يطالب بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتعهّد فيكو (59 عاماً) بأن سلوفاكيا لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى أوكرانيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

ويرجّح أن يسيطر حزب سمير على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150، وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنَيل الأغلبية.

ومن المتوقع أن يكون حزب هلاس-إس دي اليساري، الذي ظهر عام 2020 عندما انسحب عدد من نواب سمير من حزب فيكو، شريكاً محتملاً، إذ يُتوقع أن يحصل على 27 مقعداً.

ويتولى قيادة هلاس بيتر بلغريني الذي تولى رئاسة وزراء سلوفاكيا عام 2018 بعدما اضطر فيكو إلى التنحي في ظل احتجاجات خرجت في أنحاء البلاد بعد مقتل الصحفي يان كوتشياك وخطيبته.

كشف كوتشياك عن العلاقة بين المافيا الإيطالية وحكومة فيكو في آخر تقرير نُشر بعد وفاته.

وأفاد بلغريني الصحفيين بأن مشاركة رئيسَي وزراء سابقَين في حكومة واحدة ليست فكرة جيّدة، لكن "ذلك لا يعني أن ائتلافاً من هذا النوع يُعَدّ أمراً مستحيلاً".

يمكن للحزبين أن يتفقا مع الحزب الوطني السلوفاكي القومي الذي يتوقع أن يحصل على عشرة مقاعد ليشكّلوا معاً غالبية في البرلمان بـ79مقعداً.

وشكّل فيكو مرتين في الماضي حكومة مع الحزب الوطني السلوفاكي الذي عارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتُعَدّ سلوفاكيا من أكبر المانحين لأوكرانيا في أوروبا، إذ زار وزير الدفاع مارتن سكلينار كييف قُبيل الانتخابات، فيما شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاقتراع سلوفاكيا لـ"وقوفها إلى جانب أوكرانيا".

ويتوقع محللون أن تُحدِث حكومة برئاسة فيكو تغيّراً جذرياً في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتصبح أشبه بالمجر في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.

استقلّت سلوفاكيا عام 1993 بعدما انفصلت سلمياً عن الجمهورية التشيكية في أعقاب انتهاء أربعة عقود من حكم الحزب الشيوعي لتشيكوسلوفاكيا عام 1989.