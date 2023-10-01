سياسة
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أنقرة.. إدانات رسمية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن
أدان مسؤولون حكوميون أتراك، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن، مؤكدين مواصلتهم مكافحة الإرهاب وحماية أمن واستقرار تركيا.
أنقرة.. إدانات رسمية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن
  وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا (وسط) ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن (يسار) والقائد العام للدرك عارف جتين (يمين) في مؤتمر صحفي عقب زيارة عنصرين أصيبا في محاولة الهجوم الإرهابي التي وقعت صباح اليوم في أنقرة.   / صورة: AA
1 أكتوبر 2023

أدان مسؤولون أتراك، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأحد، أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وفي تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن "جميع محاولات إفساد أجواء الأمن والاستقرار ستبوء بالفشل".

وأدان يلماز الهجوم الإرهابي، متمنياً الشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا جرّاءه.

وأكد مواصلتهم بحزم مكافحة الإرهاب وجميع البؤر التي تحاول إفساد أجواء الأمن والاستقرار في تركيا.

من جانبه، عبّر وزير الدفاع التركي يشار غولار، عن إدانته أيضاً للهجوم الإرهابي في أنقرة، مؤكداً مواصلتهم مكافحة الإرهاب "لحين القضاء في هذه المنطقة على آخر إرهابي ملطخ اليدين بالدماء".

فيما أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن الشعب والدولة التركية سيواصلان معركتهما ضد الإرهاب بروح الوحدة والتضامن.

وأشار قورتولموش، في منشور على حسابه في منصة إكس، إلى وقوفهم الدائم إلى جانب المؤسسات وقوات الأمن التي تكافح بحزم للقضاء على الإرهابيين ومن يقف وراءهم.

وأضاف أن "الشعب والدولة التركية سيواصلان حربهما ضد الإرهاب بروح الوحدة والتضامن، ودون أن يعطيا الخونة أي فرصة".

بدوره أكد وزير العدل التركي يلماز تونج بدء تحقيق موسع حول الهجوم الإرهابي، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أُدين بشدةٍ الهجوم الإرهابي، وسيُجرى تحقيق موسع بكل جوانبه بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة المكلف بشأن الحادثة".

وأضاف قائلاً: "لن يعوق هذا الهجوم، بأي حال من الأحوال، كفاح تركيا ضد الإرهاب، إن كفاحنا ضد الإرهاب سوف يستمر بتصميم أكبر".

من جهته، أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم داخل تركيا وخارجها.

وعبّر فيدان، في منشور على منصة إكس، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، متمنياً الشفاء العاجل لعنصرَي الأمن اللذين أصيبا خلال الهجوم.

أما رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون فأكد أن بلاده لن تسمح للإرهاب بتوجيه سياسة تركيا، وأن أنقرة ستواصل كفاحها ضد الإرهاب في كل المجالات.

وطالب ألطون في منشور على منصة إكس "المواطنين بأن يكونوا حذرين من المعلومات المضللة، وأن يولوا المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية اهتماماً خاصاً".

وصباح الأحد، سُمع دويّ انفجار وإطلاق رصاص أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قيزيلاي وسط العاصمة أنقرة.

وأفاد وزير الداخلية علي يرلي قايا بأن إرهابيَّين جاءا بمركبة تجارية خفيفة نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف: "نتيجة إطلاق النار أُصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة"، مشيراً إلى أن "أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه وجرى تحييد الإرهابي الآخر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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