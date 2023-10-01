سياسة
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مع انحسار نفوذ فرنسا.. الجزائر توسِّع نطاق تعلم اللغة الإنجليزية
أشادت الجزائر بنجاح برنامج تجريبي أطلقته منذ أكثر من عام لتعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية. وفي الآونة الأخيرة، استبدلت السلطات الجزائرية، ببطء، اللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية في الألقاب الرسمية لمختلف الوزارات.
مع انحسار نفوذ فرنسا.. الجزائر توسِّع نطاق تعلم اللغة الإنجليزية
المسؤولون الجزائريون أكدوا التزامهم اللغة الفرنسية وقالوا إنهم سيستمرون في تدريسها على نطاق واسع. / صورة: AP Archive
1 أكتوبر 2023

أشادت الجزائر بنجاح برنامج تجريبي أطلقته منذ أكثر من عام لتعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، في خطوة تعكس التحول اللغوي المتزايد في المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة الإفريقية.

ووفقاً لتقرير نشرته أسوشيتد برس، سيشارك الطلاب العائدون إلى الفصول الدراسية للصفين الثالث والرابع هذا الخريف في درسين للّغة الإنجليزية مدة كل منهما 45 دقيقة كل أسبوع، إذ تنشئ البلاد برامج جديدة لتدريب المعلمين في الجامعات وتتطلع إلى المزيد من التغييرات التحويلية في السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، تعمل الجزائر على تعزيز إنفاذ القانون الموجود مسبقاً ضد المدارس الخاصة التي تستخدم اللغة الفرنسية لغة أساسية.

والأسبوع الماضي، قال وزير التعليم الجزائري عبد الكريم بلعباد، إن “تعليم اللغة الإنجليزية هو خيار استراتيجي في سياسة التعليم الجديدة للبلاد”، معتبراً أن هذه الخطوة نجاحاً هائلاً.

وعدد الناطقين باللغة الفرنسية في الجزائر يفوق عدد المتحدثين في جميع الدول باستثناء فرنسا نفسها وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعندما بدأ تعلم اللغة الإنجليزية العام الماضي، أكد المسؤولون الجزائريون التزامهم اللغة الفرنسية وقالوا إنهم سيستمرون في تدريسها على نطاق واسع. لكن في تصريحاته هذا الأسبوع في بداية العام الدراسي، قال كمال بداري، وزير التعليم العالي الجزائري، إن توسيع البرنامج يهدف إلى تمكين طلاب المدارس الابتدائية من تلقي دورات تقنية في وقت لاحق باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية.

وبغضّ النظر عن مدى سرعة تحول المدارس إلى اللغة الإنجليزية، فإن علامات التراجع ضد اللغة الفرنسية واضحة في أماكن أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، استبدلت السلطات الجزائرية، ببطء، اللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية في الألقاب الرسمية لمختلف الوزارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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