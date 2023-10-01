سياسة
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روسيا تتعهد بضم مزيد من أراضي أوكرانيا.. وبريطانيا تُرسل مُدربين عسكريين
أعلن وزير بريطاني أن حكومة بلاده تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى. بينما أكّد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا.
روسيا تتعهد بضم مزيد من أراضي أوكرانيا.. وبريطانيا تُرسل مُدربين عسكريين
أعلنت روسيا في  سبتمبر/أيلول 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئياً، هي زابوريغيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك، / صورة: AP
1 أكتوبر 2023

أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس عن رغبة حكومة بلاده في نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى كما هو الحال في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تليجراف"، قال شابس إن هناك مجالاً لتقديم تدريب عسكري داخل أوكرانيا بعد مناقشة يوم الجمعة مع قادة الجيش البريطاني.

وأشار شابس إلى أنه يأمل في أن تمضي شركات الدفاع البريطانية، مثل بي أيه إي سيستمز، قدماً في خططها لإنشاء مصانع أسلحة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يريد تحويل قطاع الدفاع في بلاده إلى "مركز عسكري كبير" من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة لهجوم كييف المضاد على روسيا.

وحتى الآن، تجنبت بريطانيا وحلفاؤها الوجود العسكري الرسمي في أوكرانيا للحد من مخاطر الصراع المباشر مع روسيا.

وقدمت بريطانيا دورات تدريبية عسكرية مدتها خمسة أسابيع لنحو 20 ألف أوكراني خلال العام الماضي، وتعتزم تدريب عدد مماثل في المستقبل.

مدفيديف يؤكد عزم موسكو السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية

على صعيد آخر، أكّد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، السبت، أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية.

وكتب مدفيديف على تليغرام "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلاً من أيدي العدو".

وأكّد مدفيديف الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا".

وفي كلمة مصورة بثها الكرملين السبت، تعهد الرئيس الروسي، من جانبه، بإحداث "تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وقال بوتين "من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الإمبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا".

وأعلنت روسيا في سبتمبر/أيلول 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئياً، هي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك، بعد "استفتاءات" لم يعترف بها المجتمع الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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